Huawei Y7 Pro (2019): в мережі опублікували перші характеристики смартфона

206 Читать новость на русском
Huawei Y7 Pro (2019): характеристики
Huawei Y7 Pro (2019): характеристики / Фото з вільних джерел

В базі даних китайського регулятора TENAA з'явилися нові записи щодо сертифікації смартфонів Huawei. Новинки проходять під кодовими назвами DUB-AL00a та DUL-TL00a.

Як повідомляє ресурс Gizmochina, йдеться про модифікації моделі Huawei Y7 Pro (2019), яка незабаром дебютує на китайському ринку.

Читайте також: Смартфони лінійки Samsung Galaxy S10 отримали оновлення

Основні характеристики. Новинка отримала 6,26-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1520 x 720 пікселів з вирізом у верхній частині для 8-мегапіксельної фронтальної камери.

Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Pro (2019) отримає виріз в дисплеї під фронтальну камеру

Подвійна основна камера представлена ​​сенсорами на 13 і 2 Мп. За продуктивність Huawei Y7 Pro (2019) відповідає 8-ядерний процесор за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті, обсяг вбудованого накопичувача становить 128 ГБ.

Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Pro (2019) обладнають подвійною основною камерою

Ємність акумулятора пристрою ствновить 3900 мАг, габарити – 158,92 x 76,91 x 8,1 міліметра, вага – 168 грамів.

Дата виходу та ціна. Дату анонса Huawei Y7 Pro (2019) і очікувану ціну на старті продажів наразі компанія не повідомляє.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
сьогодні
6294
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як компанія Apple змогла стати успішною
1 квітня 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 579
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1024
Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
27 березня 15:02 Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
1497
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
26 березня 17:15 Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
1331
Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
26 березня 14:03 Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
1071
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук