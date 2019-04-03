Huawei Y7 Pro (2019): в мережі опублікували перші характеристики смартфона

В базі даних китайського регулятора TENAA з'явилися нові записи щодо сертифікації смартфонів Huawei. Новинки проходять під кодовими назвами DUB-AL00a та DUL-TL00a.

Як повідомляє ресурс Gizmochina, йдеться про модифікації моделі Huawei Y7 Pro (2019), яка незабаром дебютує на китайському ринку.

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Основні характеристики. Новинка отримала 6,26-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1520 x 720 пікселів з вирізом у верхній частині для 8-мегапіксельної фронтальної камери.



Huawei Y7 Pro (2019) отримає виріз в дисплеї під фронтальну камеру

Подвійна основна камера представлена ​​сенсорами на 13 і 2 Мп. За продуктивність Huawei Y7 Pro (2019) відповідає 8-ядерний процесор за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті, обсяг вбудованого накопичувача становить 128 ГБ.



Huawei Y7 Pro (2019) обладнають подвійною основною камерою

Ємність акумулятора пристрою ствновить 3900 мАг, габарити – 158,92 x 76,91 x 8,1 міліметра, вага – 168 грамів.

Дата виходу та ціна. Дату анонса Huawei Y7 Pro (2019) і очікувану ціну на старті продажів наразі компанія не повідомляє.

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