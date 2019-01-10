Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики

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Huawei Y9 2019: характеристики, ціна, фото новинки Huawei
Huawei Y9 2019: характеристики

10 січня компанія Huawei офіційно представила свій новий смартфон Huawei Y9 2019. Новинка отримала дисплей, діагоналлю 6,5 дюйма.

Характеристики Huawei Y9 2019

Новинка отримала 6,5-дюймовий IPS LCD-екран із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Працює Huawei Y9 2019 на процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому смартфон має слот для розширення пам’яті до 400 ГБ.

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Основна камера здвоєна з модулями на 13 і 2 Мп (f/1.8 і f/2.4 відповідно). Фронтальна камера теж подвійна і роздільна здатність її модулів 16 і 2 Мп (f/2.0 і f/2.4).

Huawei Y9 2019

Huawei Y9 2019 отримав 4 камери 

На задній кришці розташовується сенсор відбитків пальців. Ємність батареї складає 4000 мАг.

Ціна Huawei Y9 2019

Huawei Y9 2019 надійде до продажу 15 січня. Пристрій буде доступний у трьох кольорах: Midnight Black (чорний), Sapphire Blue (блакитний), Aurora Purple (фіолетовий). Новинка оцінена у 230 доларів (6400 гривень).

Huawei Y9 2019

Huawei Y9 2019 надійде у продаж 15 січня 

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Теги: Техно Смартфони Огляди Huawei
Джерело: Техно
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