Huawei запускає в Україні пакет безкоштовних послуг для користувачів

Китайський виробник смартфонів Huawei створює для своїх українських користувачів пакет комплексних безкоштовних послуг – Huawei Cares. Ним можуть скористатись власники смартфонів компанії.

Як повідомили Техно 24 у прес-службі компанії, на основі опитування, яке в провели спільно з IPSOS, Huawei визначила найбільш поширені проблеми, пов’язані з роботою смартфонів.

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Що найбільше турбує користувачів?

63% користувачів занепокоєні втратою даних, що зберігаються на пристроях; 59,45% стривожені збоями роботи акумулятора; 55,78% – можливістю залити смартфон водою; 87,50% користувачів вважають, що виробники мобільних пристроїв повинні вжити додаткових заходів і підтримати їх у разі проблем із технікою.

Що таке Huawei Cares? Практично усі користувачі однією з найпоширеніших вважають пошкодження екрана. Тож програма Huawei Cares допоможе власникам нових смартфонів забути про проблеми: пошкодження екрана, збої роботи акумулятора або зарядного порту та помилки програмного забезпечення.

Програму запускають 10 липня. Усі користувачі нових смартфонів Huawei серії P30 (Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite), які придбають ці девайси у проміжку 10 липня до 31 липня, зможуть одноразово замінити пошкоджене скло протягом 12 місяців після придбання.

Окрім того, в офіційному сервісному центрі кожного останнього тижня місяця (з четверга по суботу) проходитимуть "сервісні дні". Користувачі всіх пристроїв Huawei зможуть безкоштовно отримати послуги сервісного обслуговування та чистки пристроїв, а також отримати знижки на запчастини для пристроїв, що вже не на гарантії.

Важливо. Усі ремонтні роботи в авторизованих сервісах Huawei будуть виконані з увімкненим режимом Repair mode. Цей режим гарантує безпеку персональних даних, що зберігаються на пристроях, під час ремонту. Тож користувачі можуть не турбуватися про конфіденційність інформації.

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