Huawei звинуватили у обмані: як виправдалась компанія

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Huawei звинуватили у обмані
Huawei звинуватили у обмані / appleinsider.ru

Новий флагманський смартфон Huawei P30 мають офіційно представити 26 березня. У компанії обіцяють, що новинка отримає найкращу на ринку камеру. Однак, у рекламі нового камерофора користувачів помітили обман – для анонсу використали професійні фотографії.

Зокрема, у мережі знайшли кілька знімків, які Huawei використала у рекламних постерах новинки, і вони були зроблені на професійний фотоапарат.

Більше того, деякі із них датовані 2009 роком. Очевидно, що тоді й мови не було про такого рівня камерофони.

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Huawei звинуватили у обмані

Huawei використали професійне фото для реклами 

Як відреагували у Huawei. У компанії визнали, що фото у рекламних постерах справді не були зроблені на Huawei P30. Китайці наголосили, що вони і не стверджували, буцімто це роботи їхньої новинки. Насправді знімки відігравали іншу роль.

Ми хотіли б повторити, що насправді це всього лише рекламні постери, і вони призначені тільки для того, щоб натякнути на унікальні нові функції, які з'являться в серії Huawei P30,
– пояснили у Huawei.

Також у компанії додали, що вони придбали права на використання оригінальних зображень, а самі постери є лише художнім відтворенням зазначених функцій.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei Скандал
Джерело: 24 Канал
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