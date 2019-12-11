Hubble отримав знімок "найдраматичнішої" галактики: фото

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Утворення супернової / Hubble

Європейське космічне агентство (ESA) поділилося новими зображеннями, які надіслав телескоп Hubble. Цього разу на знімки потрапила галактика NGC 5468, яка розташована на відстані більш ніж 130 мільйонів світлових років від Землі.

Один із найдраматичніших моментів у Всесвіті – коли зірки гинуть. Під час "смерті" зірки можна спостерігати явище, яке астрономи називають спалах наднової. Під час цього процесу яскравість зірки збільшується в два рази, а потім повільно згасає.

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Утворення наднової неймовірно видовищне. І у галактиці NGC 5468 науковцям вдалося розгледіти низку нових спалахів.


Галактика NGC 5468

Зауважимо, всі наднові поділяються на два типи:

  • При одному типі наднових масивна зірка виснажує паливо в кінці свого життєвого циклу, різко стискається і вибухає.
  • При іншому – в подвійній системі щільний білий карлик, масою приблизно з сонячну, зливається із зіркою-компаньйоном, в результаті чого відбувається потужний вибух.

Як пише ESA, за останні 20 років в NGC 5468 астрономам вдалося побачити наднові обох типів – SN 1999cp, SN 2002cr, SN2002ed, SN2005P та SN2018dfg.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос ESA Hubble
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