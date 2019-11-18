Hubble передав фото галактики, що дуже схожа на нашу — неймовірний знімок

Hubble, космічний зонд NASA, передав на Землю неймовірний знімок галактики, що дуже нагадує Чумацький шлях. Галактика на кадрах теж має спіральну форму.

Вона має назву NGC 772. Однак, як передає NASA, ця сфотографована галактика має "своєрідну" спіральну форму. В неї дещо дивні розмір, форма та склад.

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"Проте це не змінює той факт, наскільки красивою є ця галактика", – сказано у повідомленні.

Як бачимо на знімку, яскраві цятки із сяючого центру галактики вплітаються в темну матерію космічного пилу. ⁣

Що відомо про NGC 772? Цю галактику виявили у 1785 році. Відкривачем цього об'єкта став Фрідріх Вільгельм Гершель. Вона розміщена у сузір'ї Овна за 100 мільйонів світлових років від нашої галактики Чумацький шлях.

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