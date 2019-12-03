Hubble показав "близькі стосунки" двох галактик: неймовірний знімок

Із поверхні Землі нічне небо виглядає статичним, однак в поле зору телескопа Hubble потрапляють не видимі для людського ока явища. На новому знімку, який опублікувало Європейське космічне агентство, можна помітити не лише дві галактики на одному кадрі, але й їх взаємодію у вигляді "танцю".

Що відомо про галактики

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"Дует" галактик NGC 6286 та NGC 6285 в сузір'ї Дракона, який отримав загальну назву Arp 293, візуально змінюється під впливом гравітації космічних об'єктів один на одного.



Танцюючі галактики

Втрачаючи газ і пил, вони поступово стають все більш розмитими для спостерігачів із Землі.

Деякі галактики є більш близькими друзями, ніж інші. У той час як багато хто живе життям відлюдників, інші переміщаються до найближчих сусідів і виводять свої "стосунки" на новий рівень,

– йдеться на сайті ESA.

Саме це скупчення, відкрили ще в XIX столітті, воно розташоване в 250 мільйонах світлових років від Землі і на відстані 130 500 світлових років один від одного.

Не єдиний випадок

Зауважимо, телескоп Hubble, що перебуває в спільному володінні NASA і Європейського космічного агентства, вже зареєстрував чимало пар галактик, що помітно впливають один на одного.

Ознайомитися зі знімком в більш високій роздільній здатності можна за цим посиланням.

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