Hubble сфотографував систему галактик, що "вдивлялась у нього": моторошний знімок

Телескоп Hubble зробив дивовижний знімок системи галактик, які нагадують обличчя з двома яскравими колами, що виглядають як очі. Фото розміщене на офіційний сторінці NASA в Instagram.

"Коли ми заглядаємо вглиб космосу, ми не сподіваємось знайти щось, що дивиться на нас. Цей галактичний упир захопив наш космічний телескоп Hubble", – прокоментували фото у NASA.

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Що насправді на знімку? Це "обличчя" насправді є утворенням внаслідок титанічного зіткнення двох масивних галактик. Це відбулось за 700 мільйонів світлових років від Землі.

Кожне "око" на фото – це ядра цих галактик. До речі, з часом вони об’єднаються в одну систему. При цьому молоді зірки утворюють обриси обличчя.

Зіткнення на фото відбувається в системі під назвою Arp-Madore 2026-424. Їхнє зіткнення вчені називають «титанічним». Цей знімок телескоп зробив 19 липня. Та оприлюднили фото лише зараз з нагоди святкування Геловіну.

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