Hubble сфотографував систему галактик, що "вдивлялась у нього": моторошний знімок

164 Читать новость на русском
Hubble сфотографував обличчя у космомі
Hubble сфотографував обличчя у космомі / Instagram/NASA

Телескоп Hubble зробив дивовижний знімок системи галактик, які нагадують обличчя з двома яскравими колами, що виглядають як очі. Фото розміщене на офіційний сторінці NASA в Instagram.

"Коли ми заглядаємо вглиб космосу, ми не сподіваємось знайти щось, що дивиться на нас. Цей галактичний упир захопив наш космічний телескоп Hubble", – прокоментували фото у NASA.

Цікаво: Hubble зробив дивовижний знімок спіральної галактики

Що насправді на знімку? Це "обличчя" насправді є утворенням внаслідок титанічного зіткнення двох масивних галактик. Це відбулось за 700 мільйонів світлових років від Землі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we peer deep into space, we don't expect to find something staring back at us...⁣ ⁣ This galactic ghoul, captured by our Hubble Space Telescope, is actually a titanic head-on collision between two galaxies. Each "eye" is the bright core of a galaxy, one of which slammed into another. The outline of the face is a ring of young blue stars. Other clumps of new stars form a nose and mouth. ⁣ ⁣ Although galaxy collisions are common most of them are not head-on smashups like this Arp-Madore system. Get spooked and find out what lies inside this ghostly apparition from the link in our bio. ⁣ ⁣ #Halloween #Spooky #Space #Galaxies #NASA #FacesInPlaces

Допис, поширений NASA (@nasa)

Кожне "око" на фото – це ядра цих галактик. До речі, з часом вони об’єднаються в одну систему. При цьому молоді зірки утворюють обриси обличчя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we peer deep into space, we don't expect to find something staring back at us...⁣ ⁣ This galactic ghoul, captured by our Hubble Space Telescope, is actually a titanic head-on collision between two galaxies. Each "eye" is the bright core of a galaxy, one of which slammed into another. The outline of the face is a ring of young blue stars. Other clumps of new stars form a nose and mouth. ⁣ ⁣ Although galaxy collisions are common most of them are not head-on smashups like this Arp-Madore system. Get spooked and find out what lies inside this ghostly apparition from the link in our bio. ⁣ ⁣ #Halloween #Spooky #Space #Galaxies #NASA #FacesInPlaces

Допис, поширений NASA (@nasa)

Зіткнення на фото відбувається в системі під назвою Arp-Madore 2026-424. Їхнє зіткнення вчені називають «титанічним». Цей знімок телескоп зробив 19 липня. Та оприлюднили фото лише зараз з нагоди святкування Геловіну.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У мене немає права піти, – Богдан про звільнення і Зеленського
сьогодні
4019
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно NASA Космос Hubble Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
сьогодні 09:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
5753
Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
30 жовтня 22:03 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
Яніна Ткачук 13508
Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
30 жовтня 20:03 Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
Ірина Полицька 2616
7 корисних сервісів у Viber
30 жовтня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
3241
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
30 жовтня 08:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 9220
Новини
Більше новин
Залиште відгук