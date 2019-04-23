Hubble "спіймав" неймовірне зоряне скупчення: фото

Орбітальний телескоп Hubble передав на Землю новий неймовірний знімок куточків Всесвіту. Цього разу на фото потрапило кульове скупчення Messier 75 (інша назва M 75).

Ця зоряна агломерація розташовується в сузір'ї Стрільця на відстані приблизно 67 000 світлових років від нас.

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Що відомо про кульові скупчення? Галактики містять велику кількість світил. Такі об'єкти тісно пов'язані гравітацією і обертаються навколо галактичного центру, як супутник. Цікаво, що кульові скупчення включають деякі з найбільш ранніх зірок, що з'явилися в галактиці.



Нове фото Hubble

Що відомо про скупчення Messier 75? Messier 75 відрізняється дуже високою щільністю зоряного скупчення. У "серці" цієї структури зосереджені приблизно 400 тисяч світил. Світність скупчення в 180 000 разів перевищує світність нашого Сонця.

Скупчення відкрив П'єром Мешеном ще в 1780 році. А оприлюднений знімок отриманий за допомогою камери Advanced Camera for Surveys на борту Hubble.

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