Hubble зафіксував космічне цунамі довжиною в 200 мільйонів світлових років

Науковці вже підтвердили, що навколо квазарів розміщуються надмасивні гало, які можуть простягатися на відстань до 100 тисяч світлових років. Нові дослідження довели, що деякі квазари створюють потужні космічні цунамі, які генерують більше матерії, ніж це робить Сонце за рік, розносячи при цьому брижі по всій галактиці.

Що відомо про квазари

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Квазари є одними з найбільш яскравих і енергійних об'єктів у Всесвіті. Частина з них до 1 000 разів яскравіше за галактики, в яких вони розташовані, передає Engedget.

Після детального вивчення даних з орбітальної обсерваторії Hubble вдалося з'ясувати, що деякі квазари (всього було вивчено 13 таких об'єктів) створюють космічні цунамі, що штовхають матерію зі швидкістю 74 мільйони кілометрів на годину.

При цьому вага матерії, що генерується за цей час, перевищує викиди Сонця за рік, а брижі від величезних вітрів розходиться по всій галактиці.

Найближчі до Землі квазари

Найближчі квазари розташовуються від Землі на відстані 10 мільярдів світлових років. Як з'ясувалося, вітри, що генеруються ними, розходяться на відстань до 200 мільйонів світлових років, що в чотири рази перевищує радіус Чумацького шляху.



Зображенння квазара

Як вдалося зафіксувати косміне цунамі

Для вимірювання швидкості цунамі використовувався космічний спектрограф здатний фіксувати певний діапазон ультрафіолетового світла, необхідний для вимірювання доплерівського зсуву, присутнього в струменях відтоках квазара.

Вчені стверджують, що кількість матеріалу, який розносять космічні вітри за рік, в сотні разів перевищують вагу Чумацького шляху і в кілька сотень разів яскравіше багатьох галактик.

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