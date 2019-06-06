Hubble "зловив" галактику, яка наближається до Чумацького Шляху: фото

Галактика Messier 90, яка розташована на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Чумацького Шляху, все ближче підбирається до нашої галактики. Нещодавно спеціалісти місії Hubble опублікували дивовижне зображення цієї спіральної галактики, яке отримали за допомогою телескопа.

За словами астрономів, "синє зміщення" Messier 90, ймовірно, пояснюється величезною масою кластера, який прискорює галактики всередині до великих швидкостей і переміщує їх на дивні орбіти.

Читайте також: У Канаді побудують космодром для українських ракет

Такі галактики, рухаючись по незвичайним траєкторіям, то наближаються до нас, то віддаляються, відзначають фахівці.

Що відомо про Messier 90? Це одна з небагатьох галактик, що наближається до нашої. Вчені знають про це завдяки аналізу світла, що виходить від неї (він зазнає "синього зміщення", яке якраз вказує на наближення об'єкта до нас).



Натомість більшість інших галактик, що спостерігаються вченими, віддаляються від Чумацького Шляху в зв'язку з розширенням Всесвіту.

Як говорять учені, саме скупчення Діви віддаляється від нас, проте деякі галактики всередині кластера, в тому числі Messier 90, рухаються швидше самого кластера. Це, за словами астрономів, і дає змогу нам, з Землі, бачити галактику, що рухається в нашу сторону, хоча інші галактики віддаляються від Чумацького Шляху на великих швидкостях.

Деталі про знімок? Зображення, отримане телескопом Hubble, включає спостереження в інфрачервоному, ультрафіолетовому та видимому діапазонах.



Зображення галактики Messier 90

Чорна область в лівому верхньому кутку зображення пояснюється особливостями камери Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2), яка зробила знімок: вона складалася з чотирьох детекторів світла, натренованих кожен на кілька різні області, з невеликим перекриттям між ними.

Читайте також: Вчені розгадали таємницю галактики, в якій практично відсутня темна матерія

При цьому одна з камер мала більш високу роздільну здатність і робила знімки з великим збільшенням, а тому отримані нею зображення повинні були зменшуватися для складання цілісного зображення зі знімків всіх детекторів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно