Hubble зробив оригінальний знімок Сатурна

633 Читать новость на русском
Новий знімок Сатурна
Новий знімок Сатурна

Апарат Hubble зробив оригінальне фото Сатурна. На знімку можна побачити не тільки саму планету, але і роздивитися систему її кілець. Зараз планета розміщена на мінімальній відстані від Землі.

Як передає NASA, на фото можна побачити, що ураган, який утворився в північному полярному регіоні в минулому році, зник. З'являються і більш дрібні урагани, але потім швидко зникають.

Цікаво: NASA показало фото із чотирма штормами на Землі

При цьому багато з особливостей планети залишилися незмінними. Наприклад, гігантський шторм на північному полюсі планети, який називають гексагоном Сатурна.

Hubble зробив оригінальний знімок Сатурна

Фото Сатурна

Що відомо про Сатурн? Це шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Вона складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери.

Сатурн має помітну систему кілець, що складаються здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких елементів і пороху, що є впізнаваною відмінністю планети.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чим довше Путін буде при владі – тим менше шансів у Росії, – Казарін
сьогодні
1016
Теги: Hubble Сатурн Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 корисних сервісів у Viber
16 вересня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
2238
Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
15 вересня 22:04 Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
1232
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
14 вересня 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
2745
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
14 вересня 18:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
594
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
12 вересня 10:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8399
Новини
Більше новин
Залиште відгук