Hubble зробив оригінальний знімок Сатурна

Апарат Hubble зробив оригінальне фото Сатурна. На знімку можна побачити не тільки саму планету, але і роздивитися систему її кілець. Зараз планета розміщена на мінімальній відстані від Землі.

Як передає NASA, на фото можна побачити, що ураган, який утворився в північному полярному регіоні в минулому році, зник. З'являються і більш дрібні урагани, але потім швидко зникають.

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При цьому багато з особливостей планети залишилися незмінними. Наприклад, гігантський шторм на північному полюсі планети, який називають гексагоном Сатурна.

Фото Сатурна

Що відомо про Сатурн? Це шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Вона складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери.



Сатурн має помітну систему кілець, що складаються здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких елементів і пороху, що є впізнаваною відмінністю планети.

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