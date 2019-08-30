Humble Bundle безкоштовно роздає гру DiRT Rally
Сервіс цифрової дистрибуції Humble Bundle проводить акцію, в рамках якої безкоштовно роздає копію ралійного симулятора DiRT Rally від компанії Codemasters. Для цього потрібно мати активний акаунт Humble Bundle і виконати низку простих дій на їх сайті.
Після цих маніпуляцій на сайті Humble Bundle користувачі отримають код активації DiRT Rally для платформи Steam, повідомляє Overclockers.
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Скільки триватиме акція? Акція вже стартувала і триватиме до середини неділі, 1 вересня.
Що відомо про гру DiRT Rally? Нагадаємо, DiRT Rally вийшла в квітні 2015 року в Steam, а потім, через рік, дісталася до консолей PlayStation 4 і Xbox One.
Трейлер гри DiRT Rally – дивіться відео
Гра повертає геймерів до витоків серії. У DiRT Rally реалізовані можливість зміни пір доби і погодних умов, оригінальна система пошкоджень і ремонту авто.
Крім того, завдяки відпрацьованому фізичному движку машини по-різному реагують при проходженні однієї і тієї ж ділянки, а покриття траси і вибрані налаштування серйозно впливають на результат заїзду.
А 26 лютого 2019 року Codemasters представила продовження гоночної гри, яке отримало назву DiRT Rally 2.0.
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