Humble Bundle безкоштовно роздає популярну гру Tacoma

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Tacoma стала безкоштовною
Tacoma стала безкоштовною

Сервіс Humble Bundle почав безкоштовно роздавати пригодницьку гру Tacoma. Безкоштовна роздача гри Tacoma триватиме до вечора суботи 23 березня.

Сюжет. Дії гри відбуваються у 2088 році на високотехнологічній космічній станції. Гравець має вивчити місячну базу, що трапилось із екіпажем, що був тут раніше. Підказкою стане цифрова система відеоспостереження, яка зафіксувала важливі моменти з життя членів екіпажу.

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Як запевняють творці гри, це багатошаровий сюжет, інтерактивний ігровий світ. Цікаво, що сама гра не є дуже тривалою – повне проходження гри займає від 2 до 5 годин.

Де скачати. Гра буде безкоштовною до 23 березня включно. Її можна безкоштовно завантажити за посланням. На сервісі Steam гра Tacoma продається за ціною 279 гривень.

Гра Tacoma: відеотрейлер 

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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