Сервіс Humble Bundle безкоштовно роздає гру GRiD 2

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Humble Bundle роздає гру GRiD 2 безкоштовно
Гру GRiD 2 роздають безкоштовно / moddb.com

Сервіс цифрової дистрибуції Humble Bundle безкоштовно роздає гру GRID 2. Користувачеві потрібно підписатися на розсилку новин сервісу, після чого вам надсилають на поштову адресу три Steam-ключа до вищезазначеного контенту.

Крім того, у парі із грою пропонують два DLC (Bathurst Track Pack і Spa-Francorchamps Track Pack) у вигляді ключа для сервісу Steam.

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Що це за гра. GRiD 2 вийшла в 2013 році. Вона не вирізняється великими системними вимогами – для комфортної гри підійде актуальний процесор Intel Core або аналог AMD, відеокарта з одним гігабайтом пам'яті покоління GeForce GTX 500/Radeon HD 6000 і вище, а також 4 ГБ ОЗУ.

До речі, в Steam гра має позитивні відгуки (80%). Без доповнень гра коштувала 380 гривень.

GRiD 2: трейлер

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blog_ava
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Теги: Техно Новини Техно Steam Ігри
Джерело: 24 Канал
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