Hyundai показала машину на сонячних панелях

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Hyundai показала машину на сонячних панелях
Hyundai показала машину на сонячних панелях

Компанія Hyundai показала свій перший автомобіль на сонячних батареях. Як обіцяють розробники, сонячні панелі будуть заряджати до 60% ємності акумулятора в день.

Як пише Engadget, Hyundai Sonata Hybrid став першим гібридним автомобілем компанії, дах якого оснащений сонячними батареями. Щоправда, це буде додатковим джерелом живлення акумулятора.

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Сонячні панелі будуть заряджати від 30% до 60% ємності акумулятора в день – це шість годин щоденної зарядки. В ідеалі батареї мають додати 1300 км на рік додаткового проїзду.

Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid

У компанії сподіваються, що ця технологія зможе підвищити ефективність використання палива і скоротити шкідливі викиди в повітря:

"Ми прагнемо до подальшого розширення застосування цієї технології за межі екологічної лінійки автомобілів, аж до машин з двигуном внутрішнього згоряння", – заявив старший віце-президент Hyundai Хой Вонг Ян.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
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