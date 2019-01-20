Hyundai представила унікальну систему для водіїв із порушеннями слуху

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Hyundai представила унікальну систему для водіїв із порушеннями слуху
Hyundai представила унікальну систему для водіїв із порушеннями слуху / Hyundai

Компанія Hyundai розробила унікальну технологію, яка покликана допомогти автомобілістам із порушеннями слуху взаємодіяти із зовнішнім середовищем. Таке рішення перетворює внутрішні та зовнішні звуки в тактильні та візуальні сигнали.

Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

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Програмно-апаратний комплекс аналізує зовнішні звуки за допомогою вбудованого модуля штучного інтелекту і через систему аудіовізуального перетворення (AVC) і систему аудіотактильного перетворення (ATC) передає їх для людей, у яких порушення слуху часто компенсується поліпшеним зором і дотиком.

Система Hyundai передає звуки за допомогою візуальних об'єктів
Система Hyundai передає звуки за допомогою візуальних об'єктів

Інформація може виводитися на проекційний дисплей на лобовому склі або на спеціальні екрани на рульовому колесі. Зокрема, візуалізуються звукові сигнали автомобілів екстрених служб.

Щодо тактильних повідомлень на основі аудіоінформації, то вони відтворюються у вигляді вібрацій рульового колеса. Таким способом система повідомляє водієві інформацію про навколишнє оточення, наприклад, про відстань до перешкод.

Система дарує справжню "свободу пересування", допомагаючи людям з порушеннями слуху комфортно і безпечно керувати автомобілем,
– зауважили в Hyundai Motor Group.

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Теги: Авто Техно Штучний інтелект Hyundai
Джерело: Техно
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