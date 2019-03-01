Hyundai представить нову платформу для власних електрокарів

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Hyundai IONIQ Electric
Hyundai IONIQ Electric / Hyundai

Компанія Hyundai незабаром виведе на ринок платформу, спеціально спроектовану для автомобілів з електричним приводом. Відзначимо, південнокорейська компанія вже представила світу свої електрокари Hyundai Kona Electric та Ioniq, проте вони ділять базу з побратимами з двигуном внутрішнього згоряння.

Як повідомляє CNET, створення окремої платформи для електрокарів дасть змогу оптимізувати розташування компонентів системи електричного приводу. А це відкриє нові можливості в плані конфігурації салону і використання доступного простору.

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Коли представлять нове авто? Компанія Hyundai має намір представити перший електромобіль на новій платформі вже в 2020 році. На жаль, подробиці про цей транспортний засіб поки не розкриваються.

Hyundai
Hyundai планує стати провідним виробником електромобілів

Плани компанії. Як зазначається, до 2025 року Hyundai розраховує розширити асортимент електрифікованих автомобілів до 44 моделей. До середини наступного десятиліття компанія має намір увійти до трійки провідних виробників електромобілів. Очікується, що на той час щорічний обсяг продажів електрифікованих машин марки досягне 1,67 мільйона.

Додамо також, що протягом наступних п'яти років Hyundai витратить на дослідження і розробки у сфері передових автомобільних технологій близько 40 мільярдів доларів.

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Теги: Техно Новини Техно Авто Штучний інтелект Hyundai
Джерело: 24 Канал
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