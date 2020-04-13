"Хьюстон, у нас проблема": аварії на Apollo 13 виповнилось 50 років – з'явилися нові фото
Рівно 50 років тому відбулася аварія на американському космічному кораблі "Аполлон-13". Тоді трапився вибух на борту та поставив під серйозну загрозу життя трьох астронавтів, які перебували там. Зараз в мережі з'явилися нові фото з цього корабля.
Фахівець в області цифрової обробки знімків Енді Сондерс опублікував фотографії, використовуючи 16-міліметрову кіноплівку, на яку були зняті відеокадри з корабля, передає BBC.
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Деталі місії
На борту "Аполлон -13" були три астронавти – Джеймс Артур Ловел, Джон "Джек" Леонард Суайгерт і Фред Хейз. Під час польоту на Місяць трапився вибух в службовому модулі, що призвело до витоку кисню.
Астронавти Ловелл, Суайгерт і Хейз / bbc
Про несправності заявив Суайгерт. Саме він виголосив знамениту фразу, що стала крилатою: "Х'юстон, у нас тут проблема".
При цьому астронавти продовжували знімати все, що відбувалося на борту. Саме завдяки цьому і з'явилися нові фото.
Ловелл і Суайгерт – обоє в хорошому настрої / bbc
"Що вражає в цих кадрах, так це те, наскільки спокійний екіпаж, враховуючи всю небезпеку ситуації, умови і складне завдання, яке перед ним стоїть. Це суперечить їх реальному стану, оскільки, як ми знаємо, в реальності члени екіпажу сумнівалися, що повернуться додому живими", – каже Сондерс.
Довелося 5 разів коригувати маршрут корабля. Та все ж місія завершилась успішно – 17 квітня корабель увійшов в атмосферу Землі.
Фред Хейз – Сондерсу вдалось зробити якісні фото / bbc
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