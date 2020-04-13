IBM проведе безкоштовні курси мови програмування Cobol і збереже їх на GitHub

Компанія IBM наступного тижня збирається провести безкоштовні навчальні курси по Cobol для програмістів. Через шість десятиліть після своєї появи ця мова програмування досі потрібна. До того ж зараз попит на фахівців з Cobol різко збільшився.

Що таке Cobol?Cobol (від Common Business-Oriented Language) – одина з найстаріших мов програмування. Їх перша версія вийшла в 1959 році. Мова була призначена, в першу чергу, для розробки бізнес-додатків. У США програми, написані на Cobol, досі використовуються в деяких урядових організаціях.

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Навіщо потрібні фахівці по Cobol

Необхідність у спеціалістах зросла через те, що мейнфрейми, які досі використовуються в урядових установах штату, не справляються із запитами на виплату допомоги з безробіття. Системи з підтримкою Cobol особливо популярні протягом кількох десятиліть в державному і банківському секторі багатьох країн світу.

Відтак, 4 квітня губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що штату потрібні добровольці, які змогли б оновити застарілі системи, написані на мові Cobol.

Курси по Cobol

Заходи з навчання та розповсюдження курсів Cobol будуть виконуватися з ініціативи IBM і Open Mainframe Project, а їх оперативна мета – відродження і підтримку спільноти програмістів на Cobol, повідомляє Input Mag.

Всі навчальні матеріали курсу програмування Cobol будуть через деякий час викладені на GitHub на сторінці проєкту Open Mainframe Project. Цей ресурс створений фахівцями організації Linux Foundation і призначений для створення проєктів з відкритим вихідним кодом для запуску на основному комплекті.

Що відомо про використання Cobol

До недавна Cobol була мертвою мовою, яка станом на зараз входить в програму більшості університетів вже кілька десятиліть, і рідкісні фахівці Cobol отримують від 55 до 85 доларів за годину.

Програми на Cobol активно використовувалися в усьому світі в урядових установах і на підприємствах. У 1997 році дослідницька і консалтингова компанія Gartner Group повідомляла, що 80% бізнесу в світі використовує програми, написані на мові Cobol, причому щорічно в той час писалося більш 200 мільярдів рядків коду.

У 2006 і 2012 роках дослідження Computerworld показали, що більше 60% організацій використовували Cobol (більше, ніж C++ і Visual Basic.NET). У 2016 році звіт для Палати представників показав, що Cobol все ще використовувався багатьма федеральними агентствами.

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