IBM запатентувала смарт-годинник із вісьмома дисплеями: як він виглядає

"Розумні" годинники, смартфони та планшети – це різні категорії товарів, які різняться не лише розміром дисплея, але й набором функцій. Однак компанія IBM вирішила об'єднати ці три девайси в один.

Оригінальну заявку IBM подала ще в 2016 році, але оприлюднили патент тільки зараз, повідомляє Phone Arena.

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Вивчивши креслення, які додаються до патентних документів, сайт LetsGoDigital створив кілька реалістичних рендерів амбітного пристрою.



IBM поєднає смарт-годинник, смартфон та планшет в одному пристрої

Особливості дизайну. За задумом інженерів всередині корпусу будуть ховатися кілька дисплейних модулів на висувному механізмі. Всього в конструкції годинника передбачені чотири відсіки, кожен з яких містить дві екранних секції.



Дата релізу нового ґаджета від IBM поки невідома

Розмір мініатюрних екранів становить 2х3 дюйми. Об'єднавши чотири таких секції, користувач зможе перетворити годинник в смартфон з розміром дисплея 4х6 дюймів, а "розтягнувши" зображення на всі вісім сегментів – в планшет з габаритами 8х6 дюймів. Зауважимо, перемикання інтерфейсу під відповідну діагональ відбувається автоматично.

Дата виходу та ціна. Дата релізу і передбачувана ціна амбітного пристрою поки не оголошені.

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