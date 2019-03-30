Ідеальна робота у NASA: треба весь день лежати у ліжку та непогано заробляти

NASA спільно із Європейським космічним агентством ESA пропонують дуже цікаву роботу – від працівника потрібно лише валятися в ліжку і отримувати за це зарплату.

Як пише NewYork Post, зарплату пропонують дуже непогану 9 500 доларів (це більше чверті мільйона гривень).

Що треба робити. Справді, потрібно лежати — протягом 2 місяців працівники намагатимуться взагалі не вставати з ліжка. Лежати вони будуть таким чином, що ноги весь час будуть розміщені трохи вище рівня голови, щоб кров відливала від кінцівок, провокуючи деградацію м'язів.

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Для чого це потрібно NASA. Таким чином науковці хочуть вивчити вплив тривалого перебування в умовах штучної гравітації на команди майбутніх космічних місій.

Цікава робота у NASA

Як проходитиме експеримент. Загалом хочуть залучити 24 добровольців. Експеримент будуть проводити в Німеччині з вересня по грудень 2019 року. Учасників розділять на 2 групи, кожна з яких буде відпочивати по 60 днів, час від часу здійснюючи поїздки на центрифугу. Обертальні вправи спровокують зворотний приплив крові до ніг, симулюючи ефект гравітації. Таким чином вчені сподіваються з'ясувати, які переваги може надавати штучна гравітація на живих астронавтів у тривалих місіях.

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