iFixit зазирнули всередину Smart Battery Case для iPhone 11 за допомогою рентгена

Сайт iFixit та компанія Creative Electron просканували чохол рентгеном, щоб з'ясувати, як працює механізм кнопки запуску камери, якої попередні версії чохлів від Apple не мали.

У iFixit все ж розібралися, як саме працює кнопка запуску камери в чохлі, і продемонстрували це на своєму сайті.

До теми: Apple випустила чохли для iPhone за ціною смартфонів Xiaomi

Як же це працює

Виявляється, що натискання обробляє невелика друкована плата розташована всередині корпусу.



"Нутрощі" нового чохла від Apple / iFixit

Вона підключається до кнопки камери через порт Lightning в нижній частині корпусу. Кнопка втоплена у корпус чохла, щоб уникнути небажаних спрацьовувань в кишені або сумці.



Кнопка підключається через роз'єм Lightning / iFixit

На фото також видно вбудований акумулятор, котушку індуктивної зарядки й інші схеми.

Кольори та ціна

Smart Battery Case випускається у білому і чорному кольорі для всіх нових iPhone, а для моделей iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max також доступне рожеве забарвлення. Вартість новинок складає 129 доларів (орієнтовно 3 100 гривень за курсом станом на 25 листопада 2019 року). Зауважимо, майже за ті самі гроші можна придбати смартфон Xiaomi Redmi 8.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно