Кращі ігри листопада 2018

Восени розробники ігор особливо активізуються та презентують свої найгучніші проекти. У листопаді студії представили чимало довгоочікуваних проектів, серед яких Battlefield V, Fallout 76 та Hitman 2.

Техно 24 підготував для вас вже традиційну підбірку найкращих ігор місяця.

Battlefield V

Реліз Battlefield V спочатку планували на жовтень, проте побоювання розробників шаленої конкуренції із ще одним гучним шутером цього року Call of Duty: Black Ops 4, змусили відтермінувати вихід гри. Тайтл побачив світ 20 листопада на PC, PlayStation 4 та Xbox One і не розчарував геймерів, які нудилися в очікуванні.

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Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Щоправда, Друга світова війна в виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку.

Сюжет Battlefield V

Першими в цю злегка божевільну війну вступлять Великобританія і Німеччина: саме їх армії з'являться в грі разом з релізом. Нові фракції планують додавати пізніше, через сервіс "Хід війни". На сайті цей режим описаний як "рейд по маловідомим, часто несподіваним ділянкам Другої світової". Вони охоплять, ймовірно, досить великий список як учасників антигітлерівської коаліції, так і союзників "осі".

В рамках сервісної моделі "Хід війни" розробники обіцяють додавати в шутер нові види зброї і техніки, пристрої, зміцнення, карти, режими, а також виробляти технічні правки і всіляко покращувати геймплей.

Сюжетний трейлер Battlefield V – дивіться відео

Таким чином, до наступної весни Battlefield V чекають наступні три етапи тематичних оновлень:

"Увертюра" (грудень – січень): заключний розділ сюжетної кампанії, що розповідає про німецьких танкістів ("Останній Тигр"), мультиплеєрная карта "Панцершторм", режим "Стрільбище" для проведення тренувань з різною екіпіровкою і зброєю, а також можливість кастомізувати техніку; "Удар блискавки" (січень – березень): кооператив, оновлені режими "Штурм" та "загонові захоплення" для класичного мультиплеєра; "Випробування вогнем" (з березня): додавання грецької локації і запуск королівської битви "Вогняний шторм", де 16 загонів битимуться на найбільшій в історії серії карті.



План розвитку Battlefield V

Про інші країни поки нічого не відомо. В офіційних матеріалах, проте, згадують "схили норвезьких гір", "французькі колоніальні війська" і навіть можливість "відправитися в тил ворога в Північній Африці" – розмаїття шутеру явно не позичати. Є і ще одна цікава деталь. Незважаючи на велику кількість косметики, нарядити свого солдата в форму ворожої сторони не вийде, а в Tides of War будуть і інші історичні обмеження.

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Презентація наробила багато шуму: не всім припали до смаку історичні неточності і тональність трейлера. Втім, відмова від Premium Pass і підхід до мікротранзакції напевно оцінили багато.

Мінімальні системні вимоги Battlefield V Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску 50 ГБ Рекомендовані системні вимоги Battlefield V Операційна система Windows 10 (тільки 64-біт)

Windows 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативна пам'ять 12 ГБ

12 ГБ Версія DirectX 11.1

11.1 Вільне місце на жорсткому диску 50 ГБ Системні вимоги для технології DXR Операційна система Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт)

Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing

відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing Вільне місце на жорсткому диску 50 ГБ

Скріншот з гри Battlefield V

Режим "Королівської битви"

На старті продажів, Battlefield V не отримає популярного режиму "Королівської битви". Розробники пояснили це бажанням в майбутньому приємно дивувати геймерів оновленнями. Автори планують поступово представляти нові типи геймплея, щоб гравці могли повною мірою оцінити весь контент. Якщо ж зробити все доступним відразу на старті, то у геймерів очі розбіжаться від великої кількості режимів і деякі з них можуть залишитися без належної уваги.

Ми дивимося на Firestorm і кооперативний режим Combined Arms – якщо випустити все відразу, то ми створимо світ, в якому занадто багато всього. Ми хочемо, щоб у гравців спочатку був базовий геймплей Battlefield, потім побудований на ньому кооперативний режим, і вже потім "Королівська битва", котра поєднує все разом,

– зазначив співробітник DICE Райан МакАртур.

Трейлер "Королівської битви" в Battlefield V – дивіться відео

Підтримка технології трасування променів

Окрім того, Battlefield V стане першим проектом, в якому буде активно використовуватися NVIDIA RTX. Раніше повідомлялося, що першою грою з підтримкою нової технології повинен був стати постапокаліптичний шутер Metro: Exodus, реліз якого запланований на 22 лютого наступного року.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

Fallout 76

Ще один гучний реліз подарувала нам студія Bethesda: пригодницький екшн Fallout 76 представили 14 листопада. Щоправда не все пройшло так гладко, як очікувалося. Гра отримала чимало критики за недопрацювання. У підсумку авторитетна адвокатська контора у США запропонувала користувачам подати спільний позов щодо деяких дій Bethesda. Проте спочатку про саму гру.

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Fallout 76 – це онлайновий екшен на виживання у всесвіті, де на США обрушилися ядерні ракети. Як вихідцям з Притулку 76 гравцям належить відправитися в пустки і побудувати собі Рай. Гра, як можна було побачити вже в тизері, буде приквелом, який розповість про події, що передували найпершим частинах легендарної серії.

Сюжет Fallout 76

Події Fallout 76 відбуваються в 2102 році в Західній Вірджинії. У Fallout 76 можна буде побачити реально існуючі пам'ятки, такі як Капітолій штату Західна Віргінія, курорт Ґрінбраєр, коло Вудберн і міст Нью-Рівер-Гордж. У грі також будуть присутні монстри з фольклору Західної Віргінії, які мутували (Людина-метелик, Флетвудскій монстр).



Скріншот з гри Fallout 76

Незважаючи на мультиплеєрну спрямованість, Fallout 76 можна буде проходити і самостійно, але це буде досить складно: навколо величезні монстри і ворожі гравці. Як тут створити затишну комуну, якщо який-небудь особливо запопадливий геймер візьме і запустить де-небудь в окрузі ядерну ракету?



Скріншот з гри Fallout 76

Ті ж, кому не до вподоби шлях самітника, вільні в повній мірі відчути принади постапокаліптичного життя. Продавати тут можна практично все. Ніхто не заважає створити власну торгову імперію і стати першим радіоактивним мільйонером. Турбуватися за табори з провіантом і товарами не доведеться: як тільки користувач відключається від гри, його стоянка зникає і ніякі злодії не вкрадуть роботів, зброю або вечерю.

Мінімальні системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску 60 ГБ Рекомендовані системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску 60 ГБ

Технічні особливості Fallout 76

Fallout 76 хизується новою системою рендерингу, поліпшеним освітленням, а кількість деталей на екрані збільшили в 16 разів у порівнянні з Fallout 4. І це при тому, що новинка має доволі серйозний масштаб: ігровий світ буде рівно в чотири рази більший, ніж у попередниці.

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Окрім того, розробники обнадіяли любителів PvE і поборників чесності: в Fallout 76 не можна вбивати персонажів нижче п'ятого рівня. Більш того, хоча новинка і буде побудована на взаємодії тих, хто вижив, спілкуватися між собою не обов'язково.

Проблеми Fallout 76

Критики і прихильники були розчаровані різними помилками і проблемами продуктивності. Шанувальники сподіваються, що чергове оновлення розміром 56 ГБ допоможе вирішити ці проблеми.



Скріншот з гри Fallout 76

Проте незадоволені фанати вимагали в магазинах повернення коштів, які вони заплатили за тайтл. Так, в одному із магазинів США обурений фанат навіть розтрощив магазин.

Відмову у поверненні коштів отримали чимало фанатів, через що студія Bethesda потрапила у поле зору юридичної фірми Migliaccio & Rathod. За даними компанії, студія-розробник відмовляється повертати гроші тим, хто придбав Fallout 76 і виявив, що гра не запускається.



Скріншот з гри Fallout 76

Bethesda мотивує своє рішення тим, що відповідно до правил цифрового магазину Bethesda.net отримати назад гроші за гру , якщо вона вже вийшла і ви її завантажили, неможливо.

Якщо у представників Migliaccio & Rathod назбирається достатньо звернень гравців щодо подібних інцедентів, то адвокати зможуть подати колективний судовий позов проти Bethesda.

Трейлер гри Fallout 76 – дивіться відео

Hitman 2

Захоплююча гра від студії IO Interactive побачила світ 13 листопада. Як і всі попередні тайтли, Hitman 2 вийшла на трьох платформах: PC, PlayStation 4 та Xbox One.



Скріншот з гри Hitman 2

Гру Hitman 2 не варто плутати із Hitman 2: Silent Assassin, яка з’явилася ще в 2002 році для консолей PS2, Xbox та Gamecube. Нова гра продовжить серію про лисих вбивць-агентів 47, яку презентували в 2016 році.

Сюжет та ігровий процес

Після подій гри 2016 року, Агент 47 відправляється на місію з пошуку "Таємного клієнта", а також виявляє приховану правду про своє минуле.

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Ігровий процес Hitman 2 буде схожий на геймплей ігри 2016 року. Агент 47 – контрактний вбивця, що працює в Міжнародному контрактному агентстві (ICA), відправляється в різні місця по всьому світу для усунення цілей.

У грі буде шість місій, дії яких будуть відбувається в шести різних точках світу. Одна з місій в грі буде проходити на гоночній трасі в Майамі, США.



Скріншот з гри Hitman 2

Окрім того, Hitman 2 отримав кооперативний режим, а також нові можливості досліджувати світ та планувати свої вбивства за допомогою великого набору зброї та інструментів.

Мінімальні системні вимоги Hitman 2 Операційна система Windows 7 (64-біт)

Windows 7 (64-біт) Процесор Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940 Відеокарта NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870

NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску 60 ГБ Рекомендовані системні вимоги Hitman 2 Операційна система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -біт)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -біт) Процесор Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) /

AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц)

Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску 60 ГБ

Також розробники представили першу ціль Агента 47 – Марка Фаба. Актор, який подарував своє обличчя безжалісному вбивці з "бондіани", Шон Бін постав у промо-ролику, в якому запрошував Агента 47 на зустріч в Майамі.

Зазначимо, Марк Фаба пробув у Hitman 2 обмежену кількість часу. Він з'явився в грі 20 листопада, після чого у геймерів було 10 днів на спроби вистежити і вбити його. За розправу над героєм Шона Біна користувачі отримали в нагороду ексклюзивну зброю.

Трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео

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