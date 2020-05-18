Ігрова компанія Ubisoft подала до суду на Google і Apple: деталі скандалу

Відома компанія Ubisoft, що займається виробництвом відеоігор, подала позов до суду на корпорації Google та Apple. Французького виробника обурює наявність у магазинах додатків на iOS та Android гри Area F2 (китайська копія гри Rainbow Six Siege).

Як пише Bloomberg, Ubisoft звернулась до компаній Google і Apple з проханням видалити гру Area F2 з магазинів Google Play і App Store, адже вона порушує авторські слова.

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Деталі скандалу

Як стверджує французький виробник, Area F2, яку створила гонконгська студія Qooka Games, є "майже точною" копією їхньої фірмової гри Rainbow Six Siege.

Розробники кажуть, що Area F2 копіює "практично кожен аспект" командного шутера Ubisoft. У позові компанія каже, що конкуренти постійно намагаються копіювати елементи популярного шутера Rainbow Six Siege.

Гра Rainbow Six Siege: відео

Мета

У компанії не пояснили, що чому позов подали не на виробника Area F2, а саме на Apple і Google. Та можна припустити, що проблема в регіоні. Розробник Ejoy розміщений в Китаї – цей факт ускладнює завдання захисту авторських прав.

Якщо ж гру таки зможуть заборонити в магазинах Apple і Google, то це позбавить китайську гру багатьох користувачів, тож проблема для Ubisoft зникне.

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