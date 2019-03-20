Ігровий ноутбук Acer Predator Triton 500 надійшов у продаж в Україні: особливості та ціна
На прилавки українських магазинів надійшов ігровий ноутбук Acer Predator Triton 500, який офіційно представили на початку січня. Лептоп отримав процесор Intel Core 8 покоління, графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX та має незначні як для ігрового ноутбука габарити.
Дисплей та дизайн. Як повідомляє Overclockers, Acer Predator Triton 500 отримав 15,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів, часом відгуку 3 мс і частотою оновлення 144 Гц. До його переваг також слід віднести тонкі рамки (6,3 міліметра) і підтримку технології NVIDIA G-Sync.
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Ноутбук має незначну товщину –17,9 міліметра, а його вага всього 2,1 кілограма. Відзначимо, зазвичай ігрові лептопи значно товщі та важчі.
Acer Predator Triton 500 отримав 15,6-дюймовий дисплей
Acer Predator Triton 500 має компактні розміри
Основні характеристики. Графічна підсистема може бути представлена прискорювачем NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 або RTX 2080.
"Серцем" лептопа може стати процесор Intel Core i5-8300H (4 ядра / 8 потоків, 2,3 / 4 ГГц) або Core i7-8750H (6 ядер / 12 потоків, 2,2 / 4,1 ГГц). Максимальний об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 становить 32 ГБ, а для зберігання даних користувача передбачений масив RAID 0 з пари NVMe-накопичувачів сумарним об'ємом до 1 ТБ.
Acer Predator Triton 500 використовує найновіші відеокарти NVIDIA RTX
З інших особливостей новинки можна відзначити наявність порту Thunderbolt 3 і до 8 годин роботи на одному заряді акумулятора.
Acer Predator Triton 500 вже можна придбати в українських магазинах
Ціна. В українських магазинах Acer Predator Triton 500 доступний за ціною від 63 700 до 107 000 гривень.
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