Ігровий ноутбук Acer Predator Triton 500 надійшов у продаж в Україні: особливості та ціна

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Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 / slashgear.com

На прилавки українських магазинів надійшов ігровий ноутбук Acer Predator Triton 500, який офіційно представили на початку січня. Лептоп отримав процесор Intel Core 8 покоління, графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX та має незначні як для ігрового ноутбука габарити.

Дисплей та дизайн. Як повідомляє Overclockers, Acer Predator Triton 500 отримав 15,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів, часом відгуку 3 мс і частотою оновлення 144 Гц. До його переваг також слід віднести тонкі рамки (6,3 міліметра) і підтримку технології NVIDIA G-Sync.

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Ноутбук має незначну товщину –17,9 міліметра, а його вага всього 2,1 кілограма. Відзначимо, зазвичай ігрові лептопи значно товщі та важчі.

Acer Predator Triton 500
 Acer Predator Triton 500 отримав 15,6-дюймовий дисплей

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 має компактні розміри

Основні характеристики. Графічна підсистема може бути представлена ​​прискорювачем NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 або RTX 2080.

"Серцем" лептопа може стати процесор Intel Core i5-8300H (4 ядра / 8 потоків, 2,3 / 4 ГГц) або Core i7-8750H (6 ядер / 12 потоків, 2,2 / 4,1 ГГц). Максимальний об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 становить 32 ГБ, а для зберігання даних користувача передбачений масив RAID 0 з пари NVMe-накопичувачів сумарним об'ємом до 1 ТБ.

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 використовує найновіші відеокарти NVIDIA RTX

З інших особливостей новинки можна відзначити наявність порту Thunderbolt 3 і до 8 годин роботи на одному заряді акумулятора.

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 вже можна придбати в українських магазинах

Ціна. В українських магазинах Acer Predator Triton 500 доступний за ціною від 63 700 до 107 000 гривень.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Ігри Ціни NVIDIA Acer ноутбук
Джерело: 24 Канал
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