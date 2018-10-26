Ігровий смартфон Razer Phone 2 виявився найміцнішим в 2018 році

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Razer Phone 2 виявився найміцнішим в 2018 році
Razer Phone 2 виявився найміцнішим в 2018 році / Фото з вільних джерел

Відомий блогер Зак Нільсон, який на своєму YouTube-каналі перевіряє ґаджети на міцність, протестував нещодавно анонсований смартфон Razer Phone 2.

Відповідне відео опублікували в YouTube на каналі JerryRigEverything.

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Першим тестом для новинки стала перевірка дисплея на стійкість до подряпин. Скло Gorilla Glass 5 продемонструвало хорошу стійкість, піддавшись лише впливу інструменту підвищеної твердості. Канцелярський ніж не залишив помітних подряпин на екрані, скляній задній кришці і об'єктивах камер, але без проблем пошкодив покриття декоративних решіток динаміків і LED-спалаху.

Торці алюмінієвого корпусу і кнопки гучності при контакті з лезом легко вкрилися глибокими подряпинами. Вбудований в кнопку включення сканер відбитків пальців також отримав серйозні дефекти, однак на його працездатності це ніяк не вплинуло.

Razer Phone 2 протестували на міцність – дивіться відео

 

Традиційний десятисекундний нагрів дисплея запальничкою привів до утворення чорної плями на екрані, але вже через кілька секунд картинка повернулася в початковий стан.

Спроба зігнути ґаджет успіхом не увінчалася – корпус зберіг цілісність конструкції. Блогер назвав Razer Phone 2 одним з найміцніших смартфонів, які йому доводилося тестувати в цьому році.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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