Black Shark 2: Xiaomi представила новий ігровий смартфон

18 березня став плідним днем для Xiaomi. Спочатку китайці представили бюджетник Redmi 7. А зараз випустили ще й нове покоління ігрового смартфона Black Shark 2.

Характеристики Black Shark 2

Новинка отримала новий флагманський процесор Snapdragon 855. Новинка оснащена 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 19,5: 9.

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Смартфон працює на акумуляторі ємністю 4000 мАг. Як заявив виробник, батарея забезпечує до 1,6 рази більшу автономність в порівнянні з попередником. Також він підтримує технологію швидкої зарядки (27 Вт).

Основна камера складається із двох модулів: 48 Мп (f / 1.75) + 12 Мп (f / 2.2). Роздільна здатність фронтальної камери - 20 Мп (f / 2.2).

Black Shark 2 отримав хорошу систему охолодження

Фішки для геймерів

Новинка для геймерів підтримує технологію Magic Press. Вона передбачає поділ екрану на дві окремі частини, що реагують на тиск. Це надає геймерам додаткові можливості при управлінні у іграх.

Ще одна перевага Black Shark 2 – система рідинного охолодження. Вона розсіює тепло по всій поверхні корпусу, знижуючи тим самим температуру процесора на 14 градусів.

Також Black Shark 2 має спеціальний режим, що дає змогу перевести всі ресурси пристрою на забезпечення максимальної продуктивності в іграх.

Black Shark 2 коштує від 477 доларів

Аби уникнути затримки під час онлайн-ігрор компанія застосувала нову систему антен "X + 2" з двома додатковими бічними приймачами. Тобто, сигнал Wi-Fi і 4G LTE не погіршується, яка би користувач не тримав смартфон у руках.

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Ціна Black Shark 2:

Модифікація із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 477 доларів (12 900 гривень); Модель із 8 оперативки та 128 ГБ сховища коштує 521 долар (14 тисяч гривень); Black Shark 2 із модифікацією 8 + 256 ГБ оцінений у 566 доларів (15 300 гривень); Модель із 12 + 256 ГБ пам’яті – 626 доларів (16 900 гривень).

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