IKEA створила меблі для перших колоністів Марса

Перш ніж вирушити на Марс, вчені хочуть переконатися, що колоністи будуть здатні ефективно виконувати свої завдання в складних умовах іншої планети. З цією метою в пустелі Юта (США) була побудована станція Mars Desert, меблі та внутрішнє оздоблення якої зроблені шведським меблевим гігантом IKEA.

На дослідницькій станції працюють команди з шести осіб, які протягом двох тижнів дотримуються суворого режиму харчування й сну. Поза станцією вони пересуваються на всюдиходах, збираючи зразки гірських порід і знімаючи атмосферні покази. За словами дослідників, Mars Desert – це генеральна репетиція, яка дозволяє дізнатися не тільки фізіологічну, а й психологічну готовність колоністів, повідомляє Businessinsider.

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Для того щоб поліпшити умови проживання людей на станції, IKEA стала офіційним постачальником Mars Desert. З цією метою була розроблена спеціальна лінія компактних меблів для невеликих приміщень.



IKEA розробила меблі для станції, де живуть колоністи

Дослідницька станція має розмір трохи більше ніж 7 метрів в поперечнику і побудована з матеріалів, призначених для протистояння жорстким погоднім умовам на Марсі.



Дослідницька станція Mars Desert

Для економії місця використовуються складні стільці й столи-трансформери, а крісла на коліщатках забезпечують мобільність колоністів.



В умовах економії місця важливо, щоб все було розроблено ергономічно



Вся техніка компактна і багатофункціональна



На станції є дослідницька лабораторія, в якій фахівці можуть вивчити зібрані зразки

Кругла форма станції створила багато труднощів для проєктування легких та міцних меблів. Перед дизайнерами також стояло завдання зробити так, щоб працювати було комфортно як сидячи, так і стоячи.



Дизайнери отримали не просте завдання



На станції є теплиці, де буде вирощуватися їжа для колоністів, необхідна для виживання

Поза станцією дослідники дихають через спеціальні кисневі балони, що максимально наближає відчуття до реальних.



Робота на базі організована максимально наближено до марсіанських умов

Колоністи дотримаються спільних режимів сну й активності. Якщо один з членів місії хоче побути на самоті, він може просто полежати на своєму ліжку.



Тренування є важливою психологічною та фізичною умовою підготовки перед місією

Подібна підготовка дозволяє зрозуміти, з якими труднощами можуть зіткнутися майбутні космонавти при відвідуванні Марса. За словами дослідників, провівши якийсь час у таких умовах, починаєш більше цінувати те, що маєш на Землі.

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