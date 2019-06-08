IКЕА випускає роботизовані меблі для маленьких квартир: в чому особливість

Шведська компанія IКЕА запускає нову систему робототехнічних меблів під назвою Rognan. Великий блок з поличками, диваном та шафою може самостійно пересуватися по кімнаті, розділяючи приміщення на кілька частин.

Керувати меблями можна за допомогою тачпаду, до автономного пересувного блоку також входять ліжко, стіл і кушетка, про це пише The Verge.

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Він розрахований на невеликі приміщення для того, аби споживачі могли максимально ефективно використовувати житлову площу. В IКЕА стверджують: новий блок може зекономити 8 квадратних метрів площі.

Замість зменшення кількості меблів чи їхніх розмірів розробники поєднали функції та виокремили так, щоб вони були доступні в конкретний період.

Наприклад, коли ви спите, вам не потрібен диван, а коли одягаєтеся, вам не потрібне ліжко. Це все трансформується і економить житлову площу,

– розповідає Шона Строун, розробниця продукції IКЕА.

Старт продажів. Перші партії Rognan продаватимуться в Гонконгу та Японії з 2020 року.

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