IКЕА випускає роботизовані меблі для маленьких квартир: в чому особливість

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IКЕА випускає роботизовані меблі для маленьких квартир
IКЕА випускає роботизовані меблі для маленьких квартир / Mydizajn.ru

Шведська компанія IКЕА запускає нову систему робототехнічних меблів під назвою Rognan. Великий блок з поличками, диваном та шафою може самостійно пересуватися по кімнаті, розділяючи приміщення на кілька частин.

Керувати меблями можна за допомогою тачпаду, до автономного пересувного блоку також входять ліжко, стіл і кушетка, про це пише The Verge.

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Він розрахований на невеликі приміщення для того, аби споживачі могли максимально ефективно використовувати житлову площу. В IКЕА стверджують: новий блок може зекономити 8 квадратних метрів площі.

Замість зменшення кількості меблів чи їхніх розмірів розробники поєднали функції та виокремили так, щоб вони були доступні в конкретний період.

Наприклад, коли ви спите, вам не потрібен диван, а коли одягаєтеся, вам не потрібне ліжко. Це все трансформується і економить житлову площу,
– розповідає Шона Строун, розробниця продукції IКЕА.

Старт продажів. Перші партії Rognan продаватимуться в Гонконгу та Японії з 2020 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IKEA Today (@ikeatoday)

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Теги: Новини нерухомості Техно Новини Техно Новини нерухомості світу Ідеї для інтер'єру Дизайн IKEA Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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