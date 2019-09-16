IKEA запустила пряму трансляцію, що допоможе заснути

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Трансляція, що допоможе заснути
Трансляція, що допоможе заснути / news.flinders.edu.au

Відомий швецький виробник меблів IKEA додав цікаву послугу. Компанія запустила пряму трансляцію на YouTube з транспортуванням товарів зі Швеції до Австралії. За задумом компанії, це має допомогти людьми заснути.

Деталі. Трансляція буде тривати 366 годин. Весь час, окрім звуків моря і зображення судна, користувачі будуть слухати опис товарів з каталогу IKEA 2020 року, які читатимуть Кент і Сара Ерікссон.

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Вони, до речі, ведуть подкаст Sleep з весни цього року.

"Ми знаємо, що кожен четвертий австралієць має проблеми зі сном, тому ми сподіваємося, що ритмічний, монотонний зміст трансляції допоможе заспокоїти вас не тільки вдень, але і підготувати розум і тіло до сну", – кажуть в IKEA.

Трансляція IKEA, що допоможе заснути 

Через два тижні, коли кораблі опиняться в пункті призначення та їх розвантажать, ця "нудна" трансляція буде припинена.

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Теги: Здоров'я Новини Техно Інтернет Техно Сон IKEA
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