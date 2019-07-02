IKEA запустила український сайт та вже набирає працівників

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IKEA запустила сайт в Україні
IKEA запустила сайт в Україні / IKEA

Компанія IKEA запустила україномовну версію сайту для нашого ринку. Також вже почали набирати штат для київського офісу. Планують працевлаштувати близько сотні працівників.

Сайт українською вже доступний за посиланням. Першу українську локацію компанія планує запустити до кінця 2019 року.

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На сайті поки немає асортименту. Там розміщена довідка про історію компанії, форма для подачі резюме та дані про українську команду.

Як відомо, директором IKEA Retail Ukraine став француз Флоріан Мелле. Також у київському офісі працює HR-менеджер Вікторія Новохацькі (вона працювала в Shell і Volvo Trucks).

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Крім того, IKEA підписала контракт з сервісом «Нова Пошта» на логістику і доставку замовлень. Загалом, для українців компанія обіцяє асортимент із 6 тисяч товарів.

IKEA запустила український сайт

Український сайт IKEA

Що таке IKEA? Це шведська корпорація, яка розробляє та реалізує швидко-збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим у світі продавцем меблів. Станом на 2017 рік IKEA мала 411 магазинів в 49 країнах. Однак, донедавна в Україні не було жодного магазину виробника.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Новини нерухомості Новини нерухомості України IKEA
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