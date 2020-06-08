Після невдалого тесту прототипу Starship засновник SpaceX звернувся до співробітників компанії у відкритому листі. Попри успішний запуск астронавтів на МКС, він закликав їх не розслаблятися – і зазначив, що пріоритетом SpaceX на найближче майбутнє залишаються зовсім не пасажирські перевезення на навколоземну орбіту, а ще масштабніший проєкт.

Ще під час презентації корабля Starship Ілон Маск заявляв, що SpaceX готує новий флагманський проєкт, на який компанія зосередить всі сили. Цього разу Маск наголосив на важливості Starship, зазначає CNBC.

До теми Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього прототипу Starship

Будь ласка, вважайте, що сьогодні пріоритетом SpaceX, крім того, що він дозволить знизити ризик, пов'язаний з поверненням Crew Dragon, залишається Starship. Просування [його] будівництва має відбутися різко і негайно,

– заявив Маск.

Зараз SpaceX працює над багаторазовою системою для міжпланетних польотів, представленою надважкою ракетою Super Heavy і космічним кораблем Starship. Очікується, що обидва ступені будуть здатні здійснювати самостійну посадку, а також виявляться придатні для багаторазових польотів. Starship в перспективі планується використовувати для доставки людей на Місяць і Марс – місткість корабля налічує до ста осіб.

Випробування Starship

Нещодавно протестований прототип Starship SN4 отримав серйозні пошкодження в результаті вибуху, викликаного витоком метану. Проте SpaceX вже підготувала новий випробувальний стенд, а збірка Starship SN5 та SN6 добігає кінця. Паралельно компанія приступила до робіт над черговою версією прототипу. Перша вантажна місія на Марс як і раніше запланована на 2022 рік.