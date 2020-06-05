В кінці травня компанія SpaceX організувала черговий тест прототипу космічного корабля Starship, який завершився видовищним вибухом і повним знищенням апарату. Нещодавно глава компанії Ілон Маск прокоментував інцидент і відповів на питання журналістів про причини аварії.

24 канал уважно стежить за будівництвом та випробуваннями корабля Starship на приватному космодромі SpaceX в Бока-Чіка.

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Причини вибуху Starship

Чергова невдача, на думку Маска, пов'язана не з двигуном, як передбачалося раніше. Причиною вибуху імовірно стала несправність вузла, що з'єднує ракету з системами наземного обслуговування. За словами засновника SpaceX, до настільки серйозних наслідків привів недостатній контроль за роботою механізмів роз'єднання, що відповідають за швидке розчеплення носія з платформою.

Через це і вибухнув Starship, а виглядало це так:

За версією інженерів компанії, в процесі контрольованого відкачування палива з ракети в підземний резервуар рідкий метан почав розпорошуватися і миттєво спалахнув. В результаті четвертий за рахунком прототип перспективного космічного корабля вибухнув і не підлягає відновленню, хоча до цього встиг пережити 13 різних випробувань.

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Плани SpaceX

У подальших планах SpaceX – завершення спорудження робочого прототипу фінальної версії Starship і його позиціювання як флагмана компанії. Вантажність корабля становитиме близько 100 тонн, а в разі успішного проходження випробувань на навколоземній орбіті амбітний мільярдер має намір відправити космічний корабель до Марсу.