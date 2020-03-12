Ілон Маск анонсував будівництво четвертої фабрики Tesla

Ілон Маск анонсував будівництво на території США нової, в цілому четвертої фабрики Tesla, на якій будуть випускатися електричні пікапи Cybertruck і кросовери Model Y. Зараз компанія розглядає кілька варіантів розміщення виробництва і, швидше за все, це буде один з центральних штатів .

Про те, що Tesla підшукує собі новий майданчик для будівництва фабрики в США, глава компанії розповів, як заведено, у своєму твітері. Тут же йому посипалися пропозиції від губернаторів різних штатів. Поки неясно, на якому з них в результаті Маск зупинить вибір, але це буде, швидше за все, центральний регіон країни.

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З анонімних джерел стало відомо, що в шорт-листі кандидатів, які розглядає Маск, є Нешвілл (Теннесі). У цьому штаті вже розташована американська фабрика Volkswagen, на якій буде налагоджений випуск електромобілів. З 2013 року в іншій точці штату Nissan збирає Leaf, повідомляє TechCrunch.

Scouting locations for Cybertruck Gigafactory. Will be central USA. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2020

Нові моделі Tesla

Tesla представила пікап, шосту модель компанії, в листопаді на заході в Лос-Анджелесі. Тоді ж було оголошено ціну – 39 900 доларів. Незграбна металева вантажівка, кількість попередніх замовлень на яку вже перевалила за 500 000, буде конкурувати з улюбленою автівкою американців – пікапом Ford серії F та Chevrolet Silverado.

Model Y, анонсована у березні, можливо, з'явиться у перших замовників вже в першому кварталі року, з випередженням графіка. Коли нова виробнича лінія Tesla почне роботу, цей позашляховик збиратимуть вже на чотирьох фабриках. Решта три розташовані в Китаї, Німеччині і у Фремонт (Каліфорнія).

До слова, напередодні компанія встановила черговий рекорд – стала першою в історії, компанією, яка випустила мільйон електромобілів. Це означає, що темпи виробництва компанії Ілона Маска зараз рівні приблизно 40 000 одиниць електромобілів в місяць.

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