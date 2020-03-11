Ілон Маск: коледж потрібен для розваги, а не для отримання знань

Засновник Tesla і SpaceX впевнений: всі необхідні знання можна отримати самостійно, в університет або коледж ходити для цього не потрібно. Найздібніші студенти в будь-якому випадку кинуть навчання, щоб заснувати власний бізнес, як це зробили Гейтс і Джобс.

Про це Маск заявив на конференції Satellite 2020 присвяченій проблемам супутникового зв'язку, повідомляє Business Insider.

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Значення вищої освіти переоцінене

Мільярдер зауважив, що для отримання знань ходити в коледж чи університет більше не потрібно. За його словами, сьогодні всі необхідні знання доступні безкоштовно, а навчання в коледжі – це всього лише "набір дратівливих домашніх завдань".

Єдиний плюс вищої освіти – можливість спілкуватися з людьми свого віку до виходу на роботу. Іншими словами, коледжі та університети потрібні швидше для розваги і соціалізації, ніж для отримання знань.

Глава Tesla також заявив, що вступ до ВНЗ не слід вважати доказом видатних здібностей. В ідеалі молодій людині слід кинути навчання і почати будувати бізнес. Саме так вчинили кумири Маска – Білл Гейтс, Стів Джобс і Ларрі Еллісон. Всі вони кинули коледж, щоб заснувати власні компанії.

Вища освіта не допоможе влаштуватися на роботу в Tesla

Раніше Маск вже заявляв, що для роботи в Tesla від претендентів не потрібно вищої освіти. Цю умову він вважає абсурдною, а дипломи престижних університетів – переоціненими.

Сам Ілон Маск, втім, має престижний ступінь. Він два роки навчався в Університеті Куїнс в Канаді, а потім перевівся в Пенсільванський університет, де отримав ступінь бакалавра в галузі фізики та економіки. Однак аспірантуру в Стенфордському університеті він все-таки кинув – заради створення своєї першої компанії Zip2.

На думку Маска головне якість співробітника – це зовсім не диплом про вищу освіту, а здатність до інноваційної діяльності. Саме її враховують при підборі персоналу в SpaceX і Tesla. Завдяки такому підходу обом компаніям вдається випереджати конкурентів мінімум на кілька років.

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