Ілон Маск кумедно відреагував на реліз гри Sekiro: Shadows Die Twice

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Ілон Маск
Ілон Маск / Inverse

Серед знаменитостей чимало геймерів і, як виявилося, відомий мільярдер та інженер Ілон Маск не став виключенням. Відомий винахідник та засновник компанії SpaceX знає про нове творіння From Software – Sekiro: Shadows Die Twice і навіть встиг пожартувати над новою грою у себе в Twitter.

Ілон Маск прокоментував кумедне зображення в Twitter, на якому дівчина зупиняє своєю п'ятою точкою удар меча.

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За словами творця Tesla, це відмінна техніка для перемоги над босами в Sekiro: Shadows Die Twice.

Як перемогти в битві з босом в Sekiro,
– написав глава SpaceX і Tesla у коментарі до зображення.


Скріншот допису з Twitter

Повідомлення Ілона Маска не пройшло повз розробників гри, які від імені офіційного аккаунта Sekiro: Shadows Die Twice написали, що ніколи не замислювалися про це.


Відповідь розробників у Twitter

Що відомо про нову гру? Sekiro: Shadows Die Twice вийшла 22 березня для PlayStation 4, Xbox One і PC. Нова гра від авторів Dark Souls і Bloodborne припала до смаку як журналістам, так і звичайним геймерам. Але зовсім гладким реліз назвати не виходить.

Трейлер гри Sekiro: Shadows Die Twice – дивіться відео

Наприклад, експерти Digital Foundry залишилися незадоволені технічною складовою хардкорного екшену. Крім того, гру зламали за день до офіційного релізу.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Ілон Маск
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