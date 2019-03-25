Ілон Маск кумедно відреагував на реліз гри Sekiro: Shadows Die Twice

Серед знаменитостей чимало геймерів і, як виявилося, відомий мільярдер та інженер Ілон Маск не став виключенням. Відомий винахідник та засновник компанії SpaceX знає про нове творіння From Software – Sekiro: Shadows Die Twice і навіть встиг пожартувати над новою грою у себе в Twitter.

Ілон Маск прокоментував кумедне зображення в Twitter, на якому дівчина зупиняє своєю п'ятою точкою удар меча.

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За словами творця Tesla, це відмінна техніка для перемоги над босами в Sekiro: Shadows Die Twice.

Як перемогти в битві з босом в Sekiro,

– написав глава SpaceX і Tesla у коментарі до зображення.



Скріншот допису з Twitter

Повідомлення Ілона Маска не пройшло повз розробників гри, які від імені офіційного аккаунта Sekiro: Shadows Die Twice написали, що ніколи не замислювалися про це.



Відповідь розробників у Twitter

Що відомо про нову гру? Sekiro: Shadows Die Twice вийшла 22 березня для PlayStation 4, Xbox One і PC. Нова гра від авторів Dark Souls і Bloodborne припала до смаку як журналістам, так і звичайним геймерам. Але зовсім гладким реліз назвати не виходить.

Трейлер гри Sekiro: Shadows Die Twice – дивіться відео

Наприклад, експерти Digital Foundry залишилися незадоволені технічною складовою хардкорного екшену. Крім того, гру зламали за день до офіційного релізу.

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