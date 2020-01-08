Ілон Маск: наступну Tesla можуть розробити в Китаї

Глава Tesla Ілон Маск відвідав Китай, де взяв участь у церемонії передачі перших Tesla Model 3 виготовлених на шанхайській Gigafactory 3. Там він заявив присутнім, що масштабним виробництвом китайський проєкт не обмежиться.

Про що розповів глава Tesla

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Маск наголосив, що фабрика – лише початок "китайського походу". У Tesla може з'явитися і місцева команда дизайнерів. Завдання для них вже є, повідомляє Elektrek.

Ми маємо намір продовжити робити великі інвестиції, і зокрема великі інвестиції в Китаї, де будемо проводити не тільки Model 3, але і Model Y, а також майбутні моделі Tesla,

– пообіцяв він.

А потім перейшов до головного анонсу та повідомив, що у Китаї створять дизайнерський та інженерний центр, щоб спроєктувати оригінальний автомобіль для продажу по всьому світу.

Маск додав, що "китайська Tesla" буде "радикальним" та несподіваним автомобілем – як Cybertruck.

Під час церемонії Маск також подякував китайському уряду за співпрацю, а в менш формальній частині особисто вручив ключі першим десяти покупцям Model 3 в Китаї.

Майбутнє в Берліні

Є новини і з Берліна, де проєкт Gigafactory 4 проходить болісні узгодження. Наприклад, для одного з цехів фабрики потрібно вирубати дерева, і Tesla вже взяла на себе зобов'язання посадити втричі більше.

Для проєкту виділено ділянку площею 300 гектар по сусідству з промисловим парком GVZ Berlin-Ost Freienbrink.

Раніше Ілон говорив, що на заводі будуть виробляти "батареї, силові установки й автомобілі, починаючи з Model Y". Коли завод запрацює на повну силу, там будуть збирати по 500 тисяч авто в рік. План передбачає три черги розширення виробництва та враховує виробництво "майбутніх моделей" Tesla.

Про що йде мова – поки неясно. Можливо, це європейська версія електротягача Tesla Semi або Roadster 2. Але, можливо, це буде якраз загадкова "китайська модель".

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