Ілон Маск одним твітом обвалив акції Tesla та повідомив, що продає все своє майно

Мільярдер Ілон Маск, відомий своєю екстравагантною поведінкою, 1 травня у твіттері повідомив, що вирішив розпродати все своє майно. А перед тим поскаржився читачам, що акції компанії Tesla, яку він заснував, надто дорогі.

У п'ятницю, 1 травня, Ілон Маск у своєму твіттері написав: "Я продаю майже все своє майно. У мене не буде будинку". Однак, не пояснив у жоден спосіб своїх слів.

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Мільярдер також зізнався, що його вагітна дівчина та співачка Граймс (Клер Еліс Буше) зла на нього – чи то просто так, чи то через рішення продати майно.

Журналісти з The Wall Street Journal запитали у Маска, чи бува не жартує він, і бізнесмен відповів: "Ні".



Оскільки твіти Маска мають "звичку" зникати, публікуємо скриншот

Дещо раніше Маск також у твіттері заявив, що вважає вартість акцій його компанії Tesla занадто високою: "Вартість акцій Tesla занадто висока, ІМХО".



Твіт Маска про занадто високі ціни на акції Tesla / Скриншот

Чи дійсно жартував Маск, чи ні, але американський ринок на подібне реагує миттєво: акції Tesla впали за пів години на 10% та опустилися з понад 770 до приблизно 700 доларів. У Financial Times написали, що загалом вартість компанії впала на 14 мільярдів доларів.

Зауважимо, що засновник компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск (його статки Bloomberg оцінює у приблизно 40 мільярдів доларів) відомий своїми провокаційними твітами.

Навіть цього ж вечора він опублікував ще кілька повідомлень неоднозначного змісту – вимагав повернути людям свободу і вже геть незрозуміле "гнів, гнів проти вмираючих у світлі свідомості".

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