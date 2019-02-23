Ілон Маск оформив іпотеку на понад 60 мільйонів доларів

152 Читать новость на русском
Ілон Маск оформив іпотеку на понад 60 мільйонів доларів
Ілон Маск оформив іпотеку на понад 60 мільйонів доларів / Stern

Засновник компанії Tesla Ілон Маск взяв іпотеку на суму – 61 мільйон доларів. На ці гроші винахідник хоче купити нерухомість в штаті Каліфорнія.

Йдеться 4 об'єкти у Лос-Анджелесі та будинок у місті Гілсборо, повідомляє сайт Bloomberg.

Читайте також: Квартира в лізинг чи іпотека: яка між ними різниця

Зазначається, що кредит Ілон Маск отримав на 30 років під відсоткову ставку 3,5% річних.  Аби сплатити відсотки, йому щомісяця доведеться викладати з кишені 180 тисяч доларів. При цьому щорічна зарплатня Ілона Маска у Теслі становить 2,6 мільярди доларів.

Поки що ані бізнесмен, ані представники банку коментувати цю ситуацію не хочуть.

Натомість декілька днів тому стало відомо, що Ілон Маск виставив на продаж будинок в Лос-Анджелесі у вигляді космічного корабля, який засновник Tesla придбав у 2014 році. Будинок Маск купив разом із своєю колишньою дружиною за 4,49 мільйона доларів, а продає за 3,85 мільйонів доларів.

blog_ava
Над підконтрольним Україні селищем на Донбасі пролетіли військові літаки, – ОБСЄ
сьогодні
6379
Теги: Гроші Ілон Маск Техно Штучний інтелект Новини нерухомості Іпотека
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
сьогодні 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2109
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
сьогодні 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
687
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
513
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
472
Samsung Galaxy S10: флагманську лінійку смартфонів представили офіційно
20 лютого 22:45 Samsung Galaxy S10: флагманську лінійку смартфонів представили офіційно
1444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук