Ілон Маск оформив іпотеку на понад 60 мільйонів доларів

Засновник компанії Tesla Ілон Маск взяв іпотеку на суму – 61 мільйон доларів. На ці гроші винахідник хоче купити нерухомість в штаті Каліфорнія.

Йдеться 4 об'єкти у Лос-Анджелесі та будинок у місті Гілсборо, повідомляє сайт Bloomberg.

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Зазначається, що кредит Ілон Маск отримав на 30 років під відсоткову ставку 3,5% річних. Аби сплатити відсотки, йому щомісяця доведеться викладати з кишені 180 тисяч доларів. При цьому щорічна зарплатня Ілона Маска у Теслі становить 2,6 мільярди доларів.

Поки що ані бізнесмен, ані представники банку коментувати цю ситуацію не хочуть.

Натомість декілька днів тому стало відомо, що Ілон Маск виставив на продаж будинок в Лос-Анджелесі у вигляді космічного корабля, який засновник Tesla придбав у 2014 році. Будинок Маск купив разом із своєю колишньою дружиною за 4,49 мільйона доларів, а продає за 3,85 мільйонів доларів.