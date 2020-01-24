Ілон Маск планує запустити гру "Відьмак" на електрокарах Tesla

Очільнику компанії Tesla Ілону Маску дуже сподобався серіал "Відьмак" від Netflix. Схоже, незабаром власники електрокарів компанії зможуть не лише дивитися серіал на центральному дисплеї, але й отримають можливість зіграти в культовий проєкт CD Projekt.

Зауважимо, у вересневому оновленні програмного забезпечення автомобілі Tesla отримали підтримку Netflix.

Цікаво: Представили електричний "мікроавтобус" без керма та педалей: фото та відео

Ймовірність появи The Witcher в авто Tesla

Цілком очевидно, що глава Tesla розглядає ідею портування знаменитої серії ігор польської студії CD Projekt RED, а саме заключної частини трилогії, на автомобілі Tesla. Ілон Маск навіть запустив відповідне голосування у себе на сторінці в Twitter.

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Хочете зіграти в гру "Відьмак" в своїх Tesla? (Однойменне шоу ви вже можете подивитися в міні-театрі Tesla Netflix.)

Так, (заплатити карбованою монетою).

​Ні, у мене чума.

З урахуванням того, що недавно гра "Відьмак 3: Дике Полювання" вийшла на консолі Nintendo Switch, яка побудована на SoC NVIDIA Tegra X1 з ARM-сумісним 64-розрядних CPU, з цим не повинно бути особливих складнощів. Автомобільний процесор NVIDIA Drive PX 2 на ARM-архітектурі, що використовується в автомобілях Tesla більш ранніх років випуску, куди продуктивніше Tegra X1, не кажучи вже про нову SoC Full Self-Driving (FSD) власної розробки Tesla.

Крім того, раніше Tesla вже додавала ігри на свої автомобілі.

Читайте також: Електрокари Tesla самі тиснуть на педаль газу – деталі інциденту

На жаль, поки все це лише здогадки, але якщо Маск віддасть відповідне розпорядження, то навряд чи доведеться довго чекати виходу третього "Відьмака" на бортовому PC Tesla. Само собою, якщо це виявиться можливим.

Реакція розробників гри та користувачів соцмережі

До слова, автори "Відьмака" доволі цікаво відповіли американському інженеру під його опитуванням.

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Що ж стосується реакції користувачів Twitter, то деякі в черговий раз визнали неофіційне лідерство Ілона в боротьбі за титул "Найкращий гендир в очах любителів кеків".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно