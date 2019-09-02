Ілон Маск порівняв інтелект людини із шимпанзе

На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту відомий винахідник Ілон Маск поспілкувався із засновником та генеральним директором Alibaba Group Джеком Ма. Вони обговорили низку важливих питань, однак Маск запам’ятався також своїм порівнянням людини із мавпою.

За словами Ілона Маска, більшість людей не розуміє, що таке штучний інтелект і якими можливостями він володіє, повідомляє Business Insider.

Читайте також: Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

"Я думаю, що в цілому люди недооцінюють здібності штучного інтелекту – вони думають, це щось на зразок розумної людини. Але це щось набагато більше. Штучний інтелект буде набагато розумнішим, ніж найрозумніша людина", – сказав Ілон Маск під час бесіди з Джеком Ма.



Джек Ма та Ілон Маск

Глава Tesla і SpaceX заявив, що різниця між штучним інтелектом і людиною настільки ж велика, як між людиною і шимпанзе.

Чи може шимпанзе дійсно розуміти людей? Не зовсім. Для них ми здаємося дивними інопланетянами. Вони в основному просто піклуються про інших шимпанзе,

– зазначив Маск.

Мільярдер висловив своє побоювання з приводу переваги ШІ над людиною. Незважаючи на це, він все ж сподівається, що штучний інтелект принесе світу тільки користь.

У своєму виступі Маск також нагадав про мозковий імплант Neuralink, зазначивши, що якщо люди не можуть перемогти ШІ, то їм варто об'єднатися з ним.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно