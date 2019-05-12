Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск постане перед судом 22 жовтня за образу в інтернеті британського дайвера Вернона Ансворта. Цей дайвер брав участь у визволенні дітей з затопленої печери в Таїланді у 2018 році.

Маска судитимуть за твіт про дайвера, у якому він назвав Ансворта "педофілом", повідомляє DW з посиланням на рішення суду в Лос-Анджелесі.

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Цей допис Маск зробив 15 липня 2018 року, коментуючи інтерв’ю дайвера для CNN. В цьому інтерв’ю Ансворт відхилив спроби Маска долучитися до операції з порятунку підлітків і назвав дії американського підприємця піар-ходом. На той момент у Маска було 22,5 мільйона підписників у Twitter.

Ансворт також заявив, що човен Маска, який той хотів відправити в печеру, щоб врятувати дітей, не допоможе рятувальній операції.

Дайвер назвав звинувачення в педофілії на свою адресу незаконними і неприйнятними. Він вимагає від Маска понад 75 тисяч доларів компенсації. Ансворт також хоче, щоб Маску офіційно заборонили у майбутньому робити заяви, які містять "неправдиві та ганебні звинувачення".

Маск намагався переконати суд відхилити позов, однак той призначив дату слухань.

Що відомо про порятунок дітей з затопленої печери в Таїланді? 2 липня 2018 року в Таїланді в печері знайшли живими 12 підлітків, які разом зі своїм футбольним тренером зникли в печерному комплексі. Їх шукали 9 днів. Печеру затопило водою, тож дітей не могли витягти на поверхню. Тоді інженери компаній Ілона Маска SpaceX та Boring Co вилетіли до Таїланду, щоб допомогти в порятунку дітей. Повідомлялося, що для цього SpaceX будує субмарину з частин ракети Falcon 9.



Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. У дальній район печери, де перебували діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. 10 липня в Таїланді врятували з печери останню 12-ту дитину та тренера. Вони просиділи в печері 17 днів.

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