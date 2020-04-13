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Ілон Маск пояснив, навіщо в салоні Tesla Model 3 встановлена камера

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Призначення камери в Tesla розкрито / Motorbiscuit

Ще кілька місяців тому підчас детального вивчення Model 3, найбільш доступного електрокара в лінійці Tesla, ентузіасти виявили в салоні автомобіля невелику камеру відеоспостереження. Її призначення залишалося нерозкритим, і мережею поповзли чутки про стеження за покупцями. Нарешті, ситуацію прокоментував сам глава автовиробника.

Як виявилося, встановлення камери в кріплення дзеркала заднього виду було обумовлено ​​наміром компанії розвивати ідею безпілотного таксі на базі парку фірмових автомобілів з електродвигуном і системою автоматичного водіння.

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То для чого ж в Tesla камера

Для контролю стану салону і була передбачена камера, яка при такому сценарії використання транспортного засобу виконувала б антивандальную функцію.


Камера в салоні Tesla Model 3

Іншими словами, в разі псування інтер'єру Model 3 запис дозволила б подати на порушника в суд і стягнути компенсацію. Цю теорію вже підтвердив глава компанії в своєму твіттері.

Крім того, за даними інсайдерів, Tesla вивчає можливість впровадження та інших функцій, які передбачають використання камери в салоні. Не так давно вендор отримав патент на створення системи автоматичного регулювання сидінь пасажирів, яка, розпізнавши особа водія, здатна підлаштувати положення крісла під його переваги відповідно до збереженими раніше значеннями регулювання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ілон Маск Tesla Ґаджети
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