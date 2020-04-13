Ілон Маск пояснив, навіщо в салоні Tesla Model 3 встановлена камера
Ще кілька місяців тому підчас детального вивчення Model 3, найбільш доступного електрокара в лінійці Tesla, ентузіасти виявили в салоні автомобіля невелику камеру відеоспостереження. Її призначення залишалося нерозкритим, і мережею поповзли чутки про стеження за покупцями. Нарешті, ситуацію прокоментував сам глава автовиробника.
Як виявилося, встановлення камери в кріплення дзеркала заднього виду було обумовлено наміром компанії розвивати ідею безпілотного таксі на базі парку фірмових автомобілів з електродвигуном і системою автоматичного водіння.
До теми Маск: "Автопілот Tesla володітиме надлюдськими можливостями"
То для чого ж в Tesla камера
Для контролю стану салону і була передбачена камера, яка при такому сценарії використання транспортного засобу виконувала б антивандальную функцію.
Камера в салоні Tesla Model 3
Іншими словами, в разі псування інтер'єру Model 3 запис дозволила б подати на порушника в суд і стягнути компенсацію. Цю теорію вже підтвердив глава компанії в своєму твіттері.
Крім того, за даними інсайдерів, Tesla вивчає можливість впровадження та інших функцій, які передбачають використання камери в салоні. Не так давно вендор отримав патент на створення системи автоматичного регулювання сидінь пасажирів, яка, розпізнавши особа водія, здатна підлаштувати положення крісла під його переваги відповідно до збереженими раніше значеннями регулювання.
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