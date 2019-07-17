Ілон Маск представив імплант для мозку: деталі розробки

Компанія Neuralink, яка належить мільярдеру Ілону Маску, анонсувала технологію імплантації нейрокомп’ютерних інтерфейсів в людський мозок. Цель програми – допомогти людям, які втратили зір, слух або мову, знову вести повноцінне життя за рахунок впливу на нейронні зв'язки.

Що відомо про нову розробку? Як повідомляє Engadget, на закритому брифінгу компанія Neuralink заявила, що її фахівцям вдалося розробити роботів, здатних імплантувати в мозок людини найтонші нейронні нитки для встановлення зв'язку між людиною і комп'ютером.

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За словами розробників, технологія може відновити здатність бачити, говорити і чути у людей з порушеннями функцій органів чуття.

Випробування технології. Зауважимо ще кілька років тому Ілон Маск заявляв, що єдиний спосіб не відставати від прогресу – це навчити людський мозок взаємодіяти зі штучним інтелектом. Згідно зі звітом Neuralink, імпланти вже пройшли тестування на лабораторних щурах, а до роботи з людським мозком дослідники планують перейти в другому кварталі 2020 року.

Презентація імпланту від Neuralink – дивіться відео

Як працює технологія? Зараз технологія імплантації передбачає впровадження в мозок найтонших ниток, товщина яких становить чверть діаметра людської волосини. Для цього необхідно просвердлити черепа за допомогою тонкого свердла, але в подальшому цю методику хочуть замінити на лазерну, щоб виключити вібрацію.



Концепт додатку для управління людиною власним мозком

Вбудовані в пучок мініатюрних електродів датчики збирають інформацію з нейронних клітин мозку людини і передають на компактний ресивер, розміщений за вухом і таким чином здійснюють зв'язок з комп'ютером по бездротовому модулю. Ілон Маск зазначив, що в кінцевому рахунку можна буде передати необхідні дані в мозок людини.



Стрілкою вказана нитка, розроблена Neuralink

Швидкість роботи. Засновник Neuralink стверджує, що швидкість "читання / запису" нейронних ниток буде в тисячі разів перевершувати ті, що зараз використовуються в медицині для лікування хвороби Паркінсона, а з розвитком інтерфейсу стане можливим і "телепатичне" спілкування між користувачами імплантів.

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Більше подробиць про технологію та наукові матеріали про дослідження вчені Neuralink пообіцяли представити найближчим часом.

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