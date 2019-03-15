Ілон Маск представив новий електрокар Tesla Model Y

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Tesla Model Y презентували офіційно - ціна, фото
Ілон Маск представив новий електрокар Tesla Model Y / Getty Images

Компанія Tesla представила новий електромобіль Model Y, який став п'ятим дітищем виробника. Ключові особливості позашляховика з електродвигуном – великий запас ходу, значна динаміка і широкий вибір модифікацій.

Ціни та модифікації. Як повідомляє 4PDA, компактний кросовер побудований на тій же платформі, що і представлений раніше седан Model 3. Під час презентації компанія представила "дальнобійну" версію електромобіля із запасом ходу до 300 миль (482 кілометри) вартістю 47 000 доларів.

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Tesla також анонсувала випуск повнопривідної версії з двома двигунами за 51 000 доларів і "заряджену" модифікацію зі збільшеною максимальною швидкістю, яка обійдеться покупцям в 60 000 доларів.

Tesla Model Y
Електрокар Tesla Model Y представили офіційно

Розгін. Залежно від версії, розгін до 60 миль в годину (96,56 км / год) займе у Tesla Model Y від 3,5 до 5,9 секунди, максимальна швидкість складе від 193 до 241 км / год.

Він має функціональність позашляховика, але буде їздити як спортивний автомобіль. Це буде найбезпечніший позашляховик середнього розміру,
– заявив Ілон Маск.

Дата виходу. Старт продажів новинок намічений на осінь 2020 року. Анонс базової версії відбудеться пізніше – ймовірно, навесні 2021 року.


Ілон Маск

Базова версія. Очікувана ціна "стандартної" Tesla Model Y з запасом ходу 230 миль (370 кілометрів) – 39 000 доларів.

Tesla Model Y
Основні моделі та характеристики Tesla Model Y

Представники компанії також відзначили, що за додаткові 3 000 доларів будь-яку з версій електромобіля можна буде укомплектувати додатковими сидіннями до максимально можливих семи.

Презентація електромобіля Tesla Model Y – дивіться відео

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Теги: Авто Техно Штучний інтелект Новини Техно Ілон Маск Ціни Tesla
Джерело: 24 Канал
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