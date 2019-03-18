Ілон Маск розповів про нові випробування зорельота SpaceX Starship

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Прототип SpaceX Starship
Прототип SpaceX Starship / Syfy Wire

Компанія SpaceX розпочала планування тестового запуску міжпланетного космічного корабля Starship. Ще до початку першого польоту очільник корпорації Ілон Маск опублікував результати випробування захисного покриття зорельота.

Результатами випробування Маск поділився на своїй сторінці в Twitter.

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Тестування за допомогою нагрівання спеціальними пальниками імітує нагрівання корпусу при входженні в атмосферу. У коментарях до твіту Маск пояснив, що поверхня теплового щита під час випробувань розігрілася до максимальної температури близько 1375 градусів за Цельсієм – такий захист може протистояти екстремальним температурам, що виникають під час посадки на Землю.

 

 

Раніше стало відомо, що Starship оснастять спеціально розробленим ракетним двигуном Raptor, випробування якого SpaceX почала в лютому. У мережі вже з'явилися фотографії підготовки Starship до першого запуску, зроблені одним з користувачів Twitter.

 

За словами Маска, тестовий політ міжпланетного корабля відбудеться протягом тижня після остаточного складання всієї конструкції.

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Теги: Новини Техно Техно Космос Ілон Маск SpaceX
Джерело: 24 Канал
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