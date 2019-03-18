Ілон Маск розповів про нові випробування зорельота SpaceX Starship

Компанія SpaceX розпочала планування тестового запуску міжпланетного космічного корабля Starship. Ще до початку першого польоту очільник корпорації Ілон Маск опублікував результати випробування захисного покриття зорельота.

Результатами випробування Маск поділився на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: У Toyota будують автомобіль для Місяця

Тестування за допомогою нагрівання спеціальними пальниками імітує нагрівання корпусу при входженні в атмосферу. У коментарях до твіту Маск пояснив, що поверхня теплового щита під час випробувань розігрілася до максимальної температури близько 1375 градусів за Цельсієм – такий захист може протистояти екстремальним температурам, що виникають під час посадки на Землю.

Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ — Elon Musk (@elonmusk) 17 березня 2019 р.

Раніше стало відомо, що Starship оснастять спеціально розробленим ракетним двигуном Raptor, випробування якого SpaceX почала в лютому. У мережі вже з'явилися фотографії підготовки Starship до першого запуску, зроблені одним з користувачів Twitter.

After a day worth of hard work, the workers at #SpaceX have finally installed the first raptor on #StarHopper . Congratulations to Elon musk and all the hard workers at SpaceX. It’s almost time for StarHopper to purr like a kitten. pic.twitter.com/YIhbNhqJEk — Austin Barnard (@austinbarnard45) 16 березня 2019 р.

За словами Маска, тестовий політ міжпланетного корабля відбудеться протягом тижня після остаточного складання всієї конструкції.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно