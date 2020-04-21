Ілон Маск: серійний Cybertruck стане меншим і зможе "трохи плавати"

Глава компанії Tesla Ілон Маск розкрив зміни, які очікують серійну версію пікапа Cybertruck у порівнянні з прототипом, представленим минулого року. Машина збереже свою відмінну аеродинаміку, але почне влазити в середньостатистичний американський гараж. Крім того, Маск анонсував плавучість кіберпікапа.

У своєму твітері глава компанії відповів на питання, якою буде найзначніша зміна прототипу. Насправді Маск назвав цілих три зміни: розмір зменшиться на 3%, центральна лінія стане горизонтальнішою, висота нижньої частини вікна знизиться.

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Раніше Маск вже обіцяв зробити Cybertruck дещо меншим, тому що, як з'ясувалося, машина не вміщається в стандартний американський гараж.

Ймовірно, ми могли б зменшити ширину на 2,5 см, а довжину на 15 з гаком см, не втративши в ефективності й естетиці,

– заявив він тоді.

Кіберчовен

Про ще одну нову функцію електропікапа користувачі Twitter дізналися вчора. На питання мисливця й рибалки, чи можна буде перетинати на Cybertruck річки, Маск відповів доволі неочікувано: "Так. І навіть трохи пропливти".



Кіберпікап Tesla легко долатиме неглибокі потоки / Скріншот

Про щось подібне глава Tesla говорив ще у 2016 році про Model S: компанія цього, мовляв, не рекомендує, але ви можете деякий час використовувати електромобіль як човен. Плисти вона буде завдяки обертанню коліс.

Економія енергії

Також Маск підтвердив, що у пікапа буде такий же тепловий насос, як у новинки цього року, Model Y. Він дозволить знизити споживання електроенергії, а це позитивно відіб'ється на запасі ходу машини.

Дизайн першого пікапа Tesla шокував своїми рубаними формами, які одні захоплено називали сміливими й брутальними, а інші – жахливими, як комп'ютерна графіка 90-х. Тим не менш, компанія отримала понад півмільйона замовлень.

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