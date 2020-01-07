Ілон Маск станцював на відкритті нового заводу Tesla в Шанхаї: відео

Американський підприємець, винахідник і мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск станцював 7 січня на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.

Під час презентації позашляховиків Model-Y Маск спершу почав пританцьовувати на сцені. А коли за пропозицією ведучої для винахідника ввімкнули музику, підбадьорений вигуками публіки Маск зняв піджак і відкинув убік.

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Бізнесмен опублікував відео свого танцю у твітері з позначкою NSFW (Not safe for work), тобто – "не безпечно для роботи".

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Дивіться відео танцю Ілона Маска:

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