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Ілон Маск станцював на відкритті нового заводу Tesla в Шанхаї: відео

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Ілон Маск під час свого танцю / Getty Images

Американський підприємець, винахідник і мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск станцював 7 січня на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.

Під час презентації позашляховиків Model-Y Маск спершу почав пританцьовувати на сцені. А коли за пропозицією ведучої для винахідника ввімкнули музику, підбадьорений вигуками публіки Маск зняв піджак і відкинув убік.

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Бізнесмен опублікував відео свого танцю у твітері з позначкою NSFW (Not safe for work), тобто – "не безпечно для роботи".

Дивіться відео танцю Ілона Маска:

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Техно IT-бізнес Курйозні новини Новини Техно Китай Tesla Ілон Маск
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