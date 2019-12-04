Ілон Маск вибачився в суді за образливий твіт

Американський бізнесмен, інвестор, мільярдер Ілон Маск під час судового засідання вибачився за образливий твіт в адресу британського дайвера, який брав участь у порятунку дітей з печери в Таїланді у 2018 році.

Суд

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Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск постав перед судом Лос-Анджелеса у справі про образу британського дайвера Вернона Ансуорта, що рятував з печери Таїланду дітей в червні минулого року, повідомляє Mashable.

Під час засідання Маск відкинув звинувачення, зазначивши, що не мав на увазі в буквальному сенсі те, що написав на адресу Ансуорта в твітері. За його словами, він лише зазначив, що Ансуорт був "психом".

Крім того Маск в своє виправдання заявив, що перша образа була саме від британця, а у ПАР, де він виріс, вираз pedo guy означає "моторошний старий".

У підсумку, Ілон Маск вибачився перед Верноном Ансвортом, дивлячись тому в очі.

Передісторія

Допис про який йде мова Маск зробив 15 липня 2018 року, коментуючи інтерв’ю дайвера для CNN. В цьому інтерв’ю Ансуорт стверджував, що Маск використовував ситуацію, що сталася з дітьми в Таїланді, для піару, і він може "засунути свою субмарину куди подалі".

У відповідь на критику американський бізнесмен написав в Twitter, що не бачив дайвера на місці операції, з якої, за його словами, прекрасно впоралися тайські військові.

Він зажадав від Ансуорта показати відео, де той бере участь у порятунку дітей, а потім назвав дайвера педофілом.

Що відомо про порятунок дітей з затопленої печери в Таїланді?2 липня 2018 року в Таїланді в печері знайшли живими 12 підлітків , які разом зі своїм футбольним тренером зникли в печерному комплексі. Їх шукали 9 днів. Печеру затопило водою, тож дітей не могли витягти на поверхню. Тоді інженери компаній Ілона Маска SpaceX та Boring Co вилетіли до Таїланду, щоб допомогти в порятунку дітей. Повідомлялося, що для цього SpaceX будує субмарину з частин ракети Falcon 9.



Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. У дальній район печери, де перебували діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. 10 липня в Таїланді врятували з печери останню 12-ту дитину та тренера. Вони просиділи в печері 17 днів.

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